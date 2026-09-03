Empresa de viagens corporativas mira R$ 2,3 bilhões com expansão na América Latina

O turismo de negócios movimentou R$ 8,4 bilhões entre janeiro e julho de 2026, um crescimento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira de Viagens Corporativas (Abracorp).

Uma empresa brasileira, que apostou nesse setor em 2018, espera movimentar R$ 2,3 bilhões durante o ano de 2026. Trata-se da Onfly, plataforma de viagens corporativas que oferece de passagens a cartões corporativos.

A aposta para crescer está na diversificação de serviços e na expansão internacional, que começou, em 2025, pelo México.

Como surgiu a Onfly

Quando trabalhava em uma companhia de sapatos, Marcelo Linhares passava por uma dificuldade quando precisava realizar viagens corporativas. Era preciso enviar os gastos em um sistema de reembolso ultrapassado e lento.

“Eu preenchia uma planilha e rezava para o dinheiro cair. Às vezes, isso só acontecia três meses depois”, lembra o empreendedor.

Além da dificuldade, o processo era pouco seguro. Ele conta que, uma vez, uma colaboradora comprou passagens para uso pessoal durante meses até que perceberam o erro.

Decidiu, então, criar uma empresa que resolvesse esse problema. Nascia a Onfly, em 2018.

Começou criando uma plataforma que permitia a compra de passagens aéreas, relacionadas às políticas de viagem das empresas. Aos poucos, a empresa foi expandindo e adicionando novas opções de transporte, como carros e ônibus.

Novos serviços também surgiram, como o cartão corporativo, que permite aos colaboradores realizar gastos durante a viagem de acordo com as políticas previamente cadastradas.

Em 2019, a empresa movimentou R$ 7,5 milhões. O valor chegou a R$ 45 milhões, em 2021. No ano passado, a empresa alcançou R$ 1,3 bilhão em movimentação e, para 2026, a expectativa é movimentar R$ 2,3 bilhões.

“É um mercado que não volta atrás. Uma vez que a empresa entra no movimento de digitalização, não retorna ao modelo analógico. Hoje, vemos esse mercado avançando cada vez mais nessa direção”, afirma Linhares.

Como funciona a plataforma

Hoje, a Onfly concentra em uma única plataforma a gestão de viagens corporativas, permitindo que empresas estabeleçam políticas de viagem e regras de aprovação. Na prática, o colaborador pode pesquisar e reservar uma passagem dentro dos parâmetros definidos pela companhia, enquanto gestores acompanham e aprovam as solicitações quando necessário.

“A ideia é que os sistemas corporativos não deveriam ser complexos”, afirma. Segundo ele, a plataforma busca incorporar práticas de experiência do usuário presentes em ferramentas digitais de uso cotidiano.

A solução também reúne serviços que fazem parte da jornada após a reserva, como alterações, remarcações e reembolsos. Além da gestão de viagens, a Onfly oferece recursos como cartão corporativo e funcionalidades voltadas à gestão de frotas. A plataforma pode ser configurada de acordo com as necessidades de cada empresa, que pode trabalhar com diferentes políticas e níveis de aprovação.

Como a Onfly quer crescer

Nos últimos anos, o crescimento foi impulsionado pela variedade de serviços e, recentemente, pela expansão internacional. Apenas este ano, a empresa prevê um crescimento de cerca de 77%, chegando a R$ 2,3 bilhões em GMV, ante R$ 1,3 bilhão em 2025.

A empresa vem ampliando a plataforma para além da reserva de viagens, o que impulsiona o crescimento. Entre os lançamentos recentes citados está uma solução que calcula e prevê gastos de viagens corporativas, além de uma plataforma de benefícios corporativos, desenvolvida para complementar a jornada de quem viaja a trabalho. A proposta é que o colaborador que viaja a trabalho também tenha acesso a benefícios para suas viagens a lazer.

O cartão corporativo também ganhou espaço na estratégia: segundo Linhares, o produto cresce 120% ao ano e deve movimentar quase R$ 600 milhões em 2026.

“Começamos a juntar essas soluções para resolver mais dores do cliente e gerar mais valor ao longo da jornada”, diz Linhares.

A atuação também é “agnóstica de setor”: a Onfly atende companhias de diferentes áreas, como saúde, construção e tecnologia, sem depender de um único mercado para ampliar sua base de clientes.

A empresa também começou sua expansão internacional em 2025. O México foi o primeiro país da estratégia de internacionalização. “Lá, a jornada de compra é diferente: há passagens em que a bagagem não está incluída, e o cliente precisa adicionar esse serviço, por exemplo. Tivemos que entender essas particularidades e adaptar a plataforma.”

Com as adaptações, o crescimento foi orgânico em um mercado que, segundo o fundador, ainda não contava com plataformas voltadas às viagens corporativas. Desde a chegada ao país, são 120 empresas atendidas pela Onfly, além de R$ 11 milhões movimentados no país no último ano.

Para os próximos anos, a expansão acontece pela Colômbia e Argentina. A empresa está mapeando e organizando as adaptações necessárias e os trâmites burocráticos para começar a atender clientes nesses países nos próximos anos. A ideia é começar pela base de clientes brasileiros que também possuem filiais nesses locais.