Qual é sua casa de Hogwarts? Site oficial de Harry Potter relança o teste

Quem cresceu sonhando em receber uma carta de Hogwarts agora tem uma nova chance de descobrir onde seria seu lugar na escola de magia.

O site oficial de Harry Potter relançou nesta terça-feira, 1, o teste da Cerimônia de Seleção, responsável por definir a qual das quatro casas de Hogwarts cada estudante pertence.

BACK TO HOGWARTS - You can now retake the Sorting Ceremony quiz on https://t.co/nQtJ9VOGe8 Enjoy a brand-new design with a talking Sorting Hat – and you can keep your original house if you don’t like the new one! pic.twitter.com/I5ylLI7JgB — Wizarding World Direct (@WW_Direct) September 1, 2026

A novidade faz parte da atualização do site para 2026 e traz uma nova versão visual do teste, com direito a um Chapéu Seletor que agora também "fala" durante a experiência.

O teste está disponível no HarryPotter.com e permite que antigos participantes façam novamente a seleção. A ideia é descobrir se o resultado continua o mesmo ou se, desta vez, o Chapéu Seletor escolheria outra casa.

Teste ganhou uma nova versão

Originalmente conhecido por fazer parte do Pottermore, o teste da Cerimônia de Seleção recebeu uma reformulação completa para 2026. As perguntas continuam as mesmas, mas a experiência ganhou um novo visual e uma apresentação considerada mais mágica pelo site oficial.

Uma das principais novidades é o Chapéu Seletor falante, que acompanha o usuário durante a cerimônia. Além disso, quem já passou pelo teste anteriormente recebeu uma oportunidade especial: refazer a seleção uma única vez.

A possibilidade também responde a uma dúvida antiga entre os fãs da franquia: será que a casa escolhida originalmente era realmente a mais adequada?

Como descobrir sua casa?

A nova versão da Cerimônia de Seleção está disponível no site oficial de Harry Potter. Depois de realizar o teste, o usuário também pode descobrir mais informações sobre a própria casa e conhecer detalhes sobre os fundadores de Hogwarts, o Chapéu Seletor e o fantasma da casa.

Para os fãs que já fizeram a seleção no passado, a atualização oferece ainda uma oportunidade rara de conferir novamente o resultado.

Afinal, depois de tantos anos, talvez o Chapéu Seletor tenha uma resposta diferente para a pergunta que acompanha gerações de fãs: qual é a sua casa de Hogwarts?

Quais são as casas de Hogwarts?

Hogwarts foi fundada há mais de mil anos por quatro grandes bruxos: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw e Helga Hufflepuff. Cada um deles deu seu sobrenome a uma das quatro casas da escola, criadas para reunir estudantes com determinadas habilidades e características.

Para definir o destino de cada novo aluno, Gryffindor utilizou um chapéu mágico que posteriormente ficou conhecido como Chapéu Seletor. Desde então, a escolha passou a fazer parte da tradicional Cerimônia de Seleção de Hogwarts.

Grifinória

A casa de Grifinória é associada à coragem, à ousadia e à bravura. Entre seus integrantes mais conhecidos estão Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.

Lufa Lufa

Já Lufa Lufa reúne características como justiça, lealdade, paciência e disposição para o trabalho. A casa teve entre seus membros nomes como Newt Scamander, Cedric Diggory e Nymphadora Tonks.

Corvinal

Para quem se identifica mais com inteligência, conhecimento e criatividade intelectual, Corvinal pode ser a escolha. A casa inclui personagens como Luna Lovegood, Gilderoy Lockhart e Filius Flitwick.

Sonserina

Por fim, Sonserina é ligada à astúcia e à determinação para alcançar objetivos. Entre seus integrantes estão Severus Snape, Draco Malfoy e Lord Voldemort.