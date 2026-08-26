Rony está de volta: Rupert Grint retorna a Harry Potter em peça da Broadway

Rupert Grint voltará a interpretar Rony Weasley, desta vez no palco da Broadway, em Nova York. O ator assumirá o papel na peça "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" em 2027.

Rupert Grint volta a interpretar Rony

Grint entrará para o elenco da produção por 17 semanas, entre 2 de fevereiro e 30 de maio de 2027. A temporada acontecerá após a saída de Tom Felton, que atualmente interpreta Draco Malfoy no espetáculo.

Na peça, o ator dará vida à versão adulta de Rony Weasley. O personagem é um dos papéis mais marcantes da carreira de Grint, que começou a interpretar o integrante da Grifinória ainda criança na franquia cinematográfica.

"Ron Weasley faz parte de mim desde os 11 anos e mal posso esperar para reencontrá-lo nesta fase da minha vida", declarou o ator em um comunicado à Broadway.

"Há algo de muito especial e que fecha um ciclo ao mesmo tempo em voltar a interpretar Ron agora que ambos somos pais; é algo familiar e completamente novo. E a alegria de estar de volta à Broadway, desta vez em um papel que marcou tanto a minha vida, é realmente emocionante", completou.

Retorno acontece após saída de Tom Felton

A chegada de Grint acontece na sequência de outro reencontro entre um ator dos filmes e seu personagem na Broadway.

Tom Felton voltou a interpretar Draco Malfoy em "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", marcando o retorno do ator ao universo da franquia. Sua temporada termina antes da chegada de Grint à produção.

A peça apresenta uma história ambientada anos depois dos acontecimentos da saga original. Na trama, Harry Potter já é adulto e trabalha no Ministério da Magia, enquanto seu filho, Alvo, começa a enfrentar os próprios desafios em Hogwarts.

Franquia vai ganhar uma nova série da HBO

A HBO prepara uma nova adaptação dos livros, com Alastair Stout interpretando Rony Weasley ao lado de Dominic McLaughlin como Harry Potter e Arabella Stanton como Hermione Granger.

A série tem estreia marcada para 25 de dezembro de 2026, na HBO Max, e terá oito episódios em sua primeira temporada.