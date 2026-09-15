Ibovespa hoje: mercado acompanha STF e pesquisas eleitorais às vésperas de Fed e Copom

O Ibovespa opera em leve alta nesta terça-feira, 15, em uma sessão marcada por um noticiário carregado. Os olhares estão voltados para Brasília, onde o Supremo Tribunal Federal (STF) julga a possibilidade de abrir uma investigação sobre um de seus próprios ministros: Alexandre de Moraes. A EXAME acompanha a sessão ao vivo.

Uma nova pesquisa CNT/MDA divulgada hoje, por sua vez, aponta para uma vitória do presidente Lula com vantagem de 7 pontos sobre o adversário Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial.

O investidor também está na expectativa das decisões de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos. Por volta das 1150 horas (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 avançava 0,12%, aos 185.724 pontos.. O dólar comercial operava com leve alta, a R$ 5,15.

O movimento positivo é sustentado principalmente pela Petrobras, que acompanha a valorização do petróleo no exterior em meio às tensões no Oriente Médio. As ações ordinárias da estatal subiam mais de 2%. Vale (VALE3) recuava 0,83%.

No cenário doméstico, investidores repercutem novos dados de atividade econômica. O volume de vendas do comércio varejista brasileiro caiu 0,8% em julho ante junho, considerando a série com ajuste sazonal. Também foram divulgados os números da produção animal referentes ao segundo trimestre, que cresceram no ano a ano.

Petróleo sobe com tensão no Oriente Médio

Os preços do petróleo avançam em meio à persistência dos riscos para a oferta no Oriente Médio. O West Texas Intermediate (WTI, referência de preços nos EUA) subia 2,9%, a US$ 104,31 por barril, enquanto o parâmetro global Brent avançava 2,52%, a US$ 108,19.

O mercado acompanha a interrupção de um importante oleoduto da Arábia Saudita, fechado após danos provocados por um ataque com drones na semana passada. A rota ganhou relevância diante das dificuldades para o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz em meio ao conflito entre EUA e Irã.

Novos ataques dos houthis contra a Arábia Saudita também mantêm elevada a percepção de risco sobre a região.

Bolsas dos EUA caem antes de decisão do Fed

Em Wall Street, os principais índices operam no vermelho enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Fed e acompanham a alta dos rendimentos dos Treasuries, títulos públicos do Tesouro americano.

O Dow Jones recuava 0,96%, enquanto o S&P 500 caía 0,56% e o Nasdaq perdia 0,82%.

As perdas dos índices de tecnologia eram limitadas pela recuperação de algumas ações ligadas à inteligência artificial (IA). Nvidia e Micron Technology avançavam cerca de 1%, enquanto Advanced Micro Devices (AMD) e Intel subiam mais de 2%.

Europa cai; inflação acelera na França e Espanha

Os mercados europeus operam majoritariamente em queda. O Stoxx 600 recuava 0,25%, o FTSE 100, de Londres, caía 0,1%, e o CAC 40, de Paris, perdia 0,29%. O FTSE MIB, de Milão, tinha baixa de 0,07%.

No campo macroeconômico, a inflação anual da França acelerou de 2,1% em julho para 2,4% em agosto. Na Espanha, a inflação anual também acelerou, de 3,6% para 4,3% em agosto. Já a zona do euro registrou superávit comercial de 5 bilhões de euros em julho, considerando dados com ajuste sazonal.

Maioria das bolsas da Ásia fecha em queda

Os mercados asiáticos encerraram a sessão no campo negativo, em sua maioria. No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,81%, aos 63.492 pontos, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, teve queda mais acentuada, de 3,26%, aos 6.684 pontos.

Na China continental, o CSI 300 recuou 0,67%, aos 4.480 pontos. Na contramão, o S&P/ASX 200, da Austrália, avançou 0,10%, aos 8.749 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng operava em alta de 0,39% na reta final dos negócios.