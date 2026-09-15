Quando será o lançamento do PS6? Sony se manifesta sobre data de chegada do novo console

A Sony informou que ainda não estabeleceu uma data para o lançamento do PlayStation 6. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o CEO Hiroki Totoki afirmou que a empresa acompanha as condições do mercado de componentes antes de definir o cronograma da próxima geração de consoles.

A companhia ainda não apresentou um calendário oficial para a chegada do sucessor do PlayStation 5.

A declaração contrasta com projeções anteriores que indicavam uma possível estreia em 2027. A previsão era citada por analistas e integrantes da indústria como uma janela provável para a nova geração, mas fatores como aumento no preço das memórias, restrições de fornecimento e disputas comerciais passaram a influenciar as decisões da fabricante.

De olho nas movimentações do mercado

Embora o desenvolvimento do PS6 faça parte dos planos da Sony, a empresa pretende aguardar um cenário mais definido antes de divulgar informações sobre lançamento e preço. A expansão dos investimentos em inteligência artificial aumentou a demanda por chips de memória, afetando a disponibilidade desses componentes para diferentes setores da tecnologia.

A pressão sobre a cadeia de fornecimento envolve principalmente componentes como DRAM, memória usada em diversos dispositivos eletrônicos. A escassez desses componentes pode permanecer até o ano fiscal de 2027, dificultando a produção de consoles em larga escala com preços compatíveis com o mercado.

Informações divulgadas anteriormente apontavam para uma possível chegada do PlayStation 6 no fim de 2027, seguindo o intervalo histórico entre gerações da plataforma. No entanto, novas estimativas passaram a considerar uma janela entre 2028 e 2029 caso as limitações na oferta de componentes continuem.

Até o momento, a Sony não revelou detalhes sobre o nome comercial, especificações técnicas, design ou preço do novo console. A previsão de lançamento em 2027 permanece como uma hipótese de mercado, enquanto a empresa mantém sem confirmação oficial a data de chegada da próxima geração.

Mesmo sem divulgar um calendário, a Sony mantém investimentos no projeto. Nos resultados financeiros mais recentes, a companhia indicou aumento nos recursos destinados ao desenvolvimento de sua próxima plataforma, sinalizando continuidade dos trabalhos internos.

No cenário atual, a empresa também enfrenta discussões relacionadas ao futuro da mídia física nos consoles e à recepção de alguns projetos recentes, como Marvel's Wolverine, que recebeu avaliações abaixo das expectativas de parte da crítica especializada.