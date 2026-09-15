Strategy compartilha guia para investidores que cita queda de 93% do bitcoin

A MicroStrategy, agora chamada Strategy, publicou um guia sobre o bitcoin que alerta compradores de que o ativo já chegou a desvalorizar 93,1% em uma ocasião.

O presidente do conselho, Michael Saylor, compartilhou o documento no fim de semana. O material dedica mais espaço às perdas, falhas de custódia e ao dimensionamento de posição do que aos possíveis ganhos.

O que o guia sobre bitcoin da MicroStrategy alerta?

Aquela queda de 93,1%, ocorrida no piso de 2011, foi a maior da história de negociações do bitcoin. O guia também menciona o pior retorno anual, com prejuízo de 83,6%. O objetivo não é indicar uma direção, mas sim discutir sobrevivência.

Estar correto sobre o bitcoin em um horizonte de dez anos não protege ninguém ao longo de dez meses.

“Um investidor pode acertar ao prever a valorização do bitcoin e ainda assim perder dinheiro devido à alavancagem, deterioração de opções, estrutura de capital desfavorável, riscos corporativos, insolvência de contraparte, taxas elevadas ou liquidação forçada”, afirma a empresa em seu site.

Saylor já presenciou uma queda semelhante

O alerta tem peso porque Saylor já testemunhou uma situação semelhante em sua própria empresa. Em 20 de março de 2000, a MicroStrategy refez o resultado de três anos de receita. A ação despencou 62% em apenas um dia, saindo do pico de US$ 333.

Em seguida, a SEC acusou Saylor de fraude. Ele pagou US$ 8,28 milhões em restituição e uma multa de US$ 350 mil, sem admitir irregularidades.

Por que o alerta causa constrangimento neste momento?

A Strategy não é isenta. Arquivos mostram 845 mil BTC em carteira em 7 de setembro, a custo médio de US$ 75.412.

O preço atual do bitcoin está próximo de US$ 77.106. Com isso, a empresa tem valorização de apenas 2% e está 38,8% abaixo do recorde de outubro de 2025.

Compras recentes já apresentam prejuízo. O BeInCrypto apurou que a Strategy retomou aquisições de bitcoin em 31 de agosto, pagando em média US$ 80.318 por 4.603 BTC. No entanto, a retomada durou apenas uma semana.

Ao mesmo tempo, o guia sobre bitcoin da MicroStrategy também funciona como portfólio de produtos. A tabela de opções para investidores cita as ações ordinárias e preferenciais da empresa de tesouraria de BTC. A Strategy comercializa ambas.

A própria empresa revela o conflito. A Strategy declara abertamente que lucra com a alta no preço do bitcoin. Ou seja, mesmo enquanto Michael Saylor orienta investidores a se prepararem para quedas de 93%, sua companhia está posicionada para o movimento oposto.

Bitcoin is an open, global reserve asset with absolute scarcity. The Investor Guide explores Bitcoin’s monetary properties, investment case, market structure, portfolio role, custody and risks. $BTChttps://t.co/MAt57RCG8y — Michael Saylor (@saylor) September 12, 2026

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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