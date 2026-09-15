O novo 'Resident Evil' é um remake? Entenda ligação do filme com os games

O novo "Resident Evil" chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 17, e levanta uma dúvida entre os fãs: afinal, o longa de Zach Cregger é um remake de algum dos jogos da Capcom?

O novo 'Resident Evil' é remake?

O filme funciona, na verdade, como uma reinvenção da franquia no cinema, com uma história inédita, mas construída dentro do universo e das regras estabelecidas pelos games.

A própria Sony descreve a produção como uma "história totalmente nova". O protagonista é Bryan, interpretado por Austin Abrams, um entregador médico que se vê preso em uma noite de caos e precisa lutar pela própria sobrevivência.

Por isso, o termo mais adequado para definir o projeto é reinvenção ou reboot cinematográfico.

Qual é a ligação com os games?

Embora a história seja original, Cregger estabeleceu uma relação direta com o universo dos jogos.

Em uma entrevista com o Polygon, o diretor explicou que queria contar uma história que pudesse acontecer dentro do mundo de "Resident Evil", sem recontar acontecimentos que os jogadores já conhecem. Em especial, o projeto se conecta ao universo de "Resident Evil 2", enquanto utiliza referências e conceitos presentes em outras fases da franquia.

"Eu queria construir uma história que se passasse no mundo de Resident Evil e estivesse ali nas adjacências dos eventos de Resident Evil 2, onde Raccoon City está tendo a sua grande noite, mas contar outra história que poderia estar acontecendo em paralelo, que realmente honre o estilo e o ritmo que você consegue ao jogar os jogos."

A escolha também explica por que Leon S. Kennedy, Claire Redfield e outros protagonistas conhecidos não estão no centro da trama.

Para Cregger, refazer a história de Leon seria repetir algo que os próprios jogos já fizeram muito bem. A proposta foi criar uma nova aventura que pudesse existir "na margem" de uma história conhecida pelos fãs.

"Vou apenas contar outra história que dá a sensação de estar jogando um jogo dentro do universo do jogo, mas sem interferir na história do Leon", revelou.

O elenco também inclui Zach Cherry, Kali Reis e Paul Walter Hauser. Zach Cregger, conhecido por "Noites Brutais" e "A Hora do Mal", dirige e assina o roteiro ao lado de Shay Hatten.

Então, o filme se passa durante 'Resident Evil 2'?

Essa é uma das principais conexões com os games. O filme aproveita a atmosfera e as regras daquele universo sem simplesmente transportar a campanha do jogo para o cinema.

A produção também incorpora elementos de outros capítulos. "Resident Evil 4" é uma das principais referências de tom e ritmo para Cregger, enquanto a experiência de sobrevivência dos jogos ajudou a definir a jornada de Bryan.

Pré-venda já está disponível no Brasil

Para quem vai aos cinemas assistir ao novo "Resident Evil", a pré-venda dos ingressos já está disponível no Brasil. As sessões podem ser consultadas nas principais redes de cinema e em plataformas de venda de ingressos.

Confira o trailer de 'Resident Evil'