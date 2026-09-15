Toffoli se declara suspeito e deixa julgamento sobre investigação de Moraes no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli se declarou suspeito por motivo de “foro íntimo” e não participará do julgamento que pode decidir pela abertura de uma investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes.

Toffoli afirmou que a decisão não ocorreu por impedimento, mas para evitar questionamentos sobre sua participação no caso. Segundo o ministro, a medida busca preservar a imagem da Corte diante de possíveis especulações.

“Entendo que, como tenho me manifestado na turma pela suspeição — e reforço, não por me sentir impedido, mas por suspeição de foro íntimo, para preservação da Corte, no ponto de vista de eventuais especulações —, eu declaro a minha suspeição para participar desse julgamento, mas não me retirarei”, afirmou.

Apesar de não participar da votação, Toffoli disse que permanecerá na sessão e poderá se manifestar durante os debates, caso considere necessário.

Antes de André Mendonça assumir a relatoria, Toffoli era responsável pelas apurações relacionadas ao Banco Master no STF.

Além de Toffoli, o ministro Nunes Marques também declarou impedimento para participar do julgamento.

O magistrado afirmou que, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e diante da proximidade das eleições, não se sente confortável para votar na sessão. Após anunciar impedimento, Nunes Marques deixou o plenário do STF.

O julgamento analisa a possibilidade de abertura de investigação envolvendo Alexandre de Moraes a partir de um relatório da Polícia Federal que reúne mensagens e outros registros usados pela corporação para apontar uma relação próxima entre o ministro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.