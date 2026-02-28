Netflix e Apple TV fecham acordo inédito para conteúdo de Fórmula 1

A Apple e a Netflix anunciaram um acordo inesperado para compartilhar parte do conteúdo relacionado à Fórmula 1 durante a temporada de 2026 nos Estados Unidos.

Drive to Survive na Apple TV

Pelo acordo, a oitava temporada da série documental Formula 1: Drive to Survive — que acompanha bastidores, rivalidades e histórias pessoais das equipes e pilotos — será disponibilizada tanto na Netflix quanto na Apple TV para assinantes nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que a produção, tradicionalmente exclusiva da Netflix, será exibida fora da própria plataforma.

Fórmula 1 na Netflix

Em troca, a Netflix transmitirá ao vivo o Grande Prêmio do Canadá, uma das etapas do campeonato de Fórmula 1 marcada para o dia 24 de maio, simultaneamente à Apple TV. Isso representa a primeira transmissão ao vivo de uma corrida de F1 diretamente na Netflix em território americano.

A parceria foi vista como uma jogada estratégica para aumentar o alcance do esporte e atrair um público mais amplo nos Estados Unidos, onde a Fórmula 1 vem ganhando popularidade nos últimos anos. A Apple TV detém os direitos exclusivos das corridas no país a partir desse ano, encerrando a era da ESPN como principal transmissora.

Representantes das empresas destacaram que a colaboração reconhece a influência que Drive to Survive teve no crescimento da base de fãs da F1 e amplia as opções de acesso ao conteúdo para espectadores que podem ter apenas um dos serviços de streaming.