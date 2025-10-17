Fórmula 1 terá transmissão exclusiva nos EUA pela Apple TV a partir de 2026

A Apple fechou um acordo de US$ 750 milhões para adquirir os direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos pelos próximos cinco anos. A parceria entra em vigor em 2026 e permitirá que todos os assinantes da Apple TV no país tenham acesso às transmissões sem custo adicional, além da mensalidade padrão do serviço.

Segundo informações da BBC, a Apple pagará cerca de US$ 150 milhões por ano, o que representa quase o dobro do valor pago pela ESPN no contrato anterior, estimado em US$ 80 milhões anuais.

Presença esportiva da Apple TV

Essa é a primeira vez que a Apple realiza um investimento desse porte em transmissão esportiva. Atualmente, a empresa já oferece cobertura da Major League Soccer, mas o acesso ao conteúdo requer uma assinatura adicional.

Com o novo contrato, os assinantes da Apple TV nos Estados Unidos poderão acompanhar ao vivo todas as sessões de pista da F1, além de conteúdos produzidos pela F1 TV, o canal oficial do campeonato. Ainda não foram definidos os comentaristas da transmissão, mas a especulação é de que a Apple deve utilizar inicialmente o áudio da F1 TV ou da britânica Sky Sports.

O acordo também prevê o uso da cobertura esportiva em outras plataformas da Apple, incluindo Apple News, Apple Music, Apple Maps, Apple Fitness+ e Apple Sports.

Filme com Brad Pitt impulsionou as negociações

O sucesso comercial do filme de Fórmula 1 estrelado por Brad Pitt, lançado no início deste ano, foi um fator decisivo para viabilizar a parceria.

A produção arrecadou aproximadamente US$ 630 milhões, sendo considerada o filme esportivo de maior bilheteria da história e maior sucesso comercial da carreira de Pitt.

De acordo com Eddy Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple, a empresa pretende oferecer uma cobertura “premium e para os fãs”, aproveitando a estrutura e o alcance da Apple para impulsionar o crescimento da Fórmula 1 no mercado norte-americano.

Cue afirmou ainda que o objetivo é manter a parceria além do período inicial de cinco anos.