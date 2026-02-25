'Bridgerton': as músicas pop que serão adaptadas na 2ª parte da 4ª temporada

A segunda parte da quarta temporada de Bridgerton estreia nesta quinta-feira, 26, e traz uma seleção de músicas populares ganhando versões clássicas que ajudam a conduzir a narrativa.

A série mantém a tradição de adaptar hits contemporâneos para arranjos instrumentais com estética da era regencial, criando uma ponte entre o pop atual e o universo romântico de época.

Entre as faixas escolhidas para a parte 2 estão versões orquestrais de sucessos de artistas como Charli XCX, Billie Eilish e Teddy Swims. Veja a lista com todas elas:

"360" (Charlie XCX)

"Birds of a Feather" (Billie Eilish)

"Lose Control" (Teddy Swims)

"Just What I Needed" (The Cars)

"Fields of Gold" (Sting)

"Never Be The Same" (Camila Cabello)

"The Night We Met" (Lord Huron)

Parte 1 também teve adaptações

Na parte 1 da quarta temporada, que estreou em janeiro de 2026, cinco músicas foram adaptadas para compor a trilha sonora dos episódios. Veja quais foram:

“Life in Technicolor” (Coldplay), por Vitamin String Quartet

“DJ Got Us Fallin’ In Love” (Usher ft. Pitbull), por Strings From Paris

“Never Let You Go” (Third Eye Blind), por Vitamin String Quartet

“Enchanted” ( Taylor Swift ), por Joseph William Morgan

), por Joseph William Morgan "All I Wanted” (Paramore), por Vitamin String Quartet

“bad idea right?” (Olivia Rodrigo), por Caleb Chan

Sobre o que é a quarta temporada?

A quarta temporada é baseada no livro Um Perfeito Cavalheiro, de Julia Quinn, e coloca no centro da história o relacionamento entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek.

Vivido por Luke Thompson, Benedict passa a ocupar o papel principal da narrativa, enquanto Sophie, interpretada por Yerin Ha, aparece como a enigmática Dama de Prata. De origem simples, ela chama a atenção do protagonista em um baile de máscaras, em uma trama que dialoga com a estrutura clássica de Cinderela.