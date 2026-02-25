'Bridgerton': as músicas pop que serão adaptadas na 2ª parte da 4ª temporada

Bridgerton: segunda metade da temporada transforma canções modernas em temas orquestrais (Netflix)
Redação Exame
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20h06.
A segunda parte da quarta temporada de Bridgerton estreia nesta quinta-feira, 26, e traz uma seleção de músicas populares ganhando versões clássicas que ajudam a conduzir a narrativa.
A série mantém a tradição de adaptar hits contemporâneos para arranjos instrumentais com estética da era regencial, criando uma ponte entre o pop atual e o universo romântico de época.
Entre as faixas escolhidas para a parte 2 estão versões orquestrais de sucessos de artistas como Charli XCX, Billie Eilish e Teddy Swims. Veja a lista com todas elas:
As músicas da parte 2 de Bridgerton 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/cYJItRk0tZ
— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 24, 2026
Na parte 1 da quarta temporada, que estreou em janeiro de 2026, cinco músicas foram adaptadas para compor a trilha sonora dos episódios. Veja quais foram:
A quarta temporada é baseada no livro Um Perfeito Cavalheiro, de Julia Quinn, e coloca no centro da história o relacionamento entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek.
Vivido por Luke Thompson, Benedict passa a ocupar o papel principal da narrativa, enquanto Sophie, interpretada por Yerin Ha, aparece como a enigmática Dama de Prata. De origem simples, ela chama a atenção do protagonista em um baile de máscaras, em uma trama que dialoga com a estrutura clássica de Cinderela.