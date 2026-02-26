Invest

Warner considera oferta da Paramount superior à da Netflix e inicia nova fase na disputa

Agora, a Netflix tem prazo de quatro dias úteis para apresentar uma contraproposta que supere o valor oferecido pela rival

Warner Bros: venda da companhia de mídia gerou forte disputa entre Netflix e Paramount (Mario Tama/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18h36.

Última atualização em 26 de fevereiro de 2026 às 19h20.

A Warner Bros. Discovery declarou nesta quinta-feira, 26, que a proposta apresentada pela Paramount Skydance é superior, do ponto de vista financeiro, à oferta anterior feita pela Netflix. Após revisão, a companhia comunicou que a nova oferta prevê o pagamento de US$ 31 por ação por 100% da empresa.

Com essa decisão, a Netflix terá quatro dias úteis para apresentar uma contraproposta que supere o valor oferecido pela Paramount. Caso contrário, poderá deixar a disputa por um dos estúdios mais tradicionais de cinema e televisão do mercado.

O CEO da Paramount, David Ellison, tenta adquirir a Warner Bros. há meses. As tratativas levaram a empresa a se colocar oficialmente à venda em outubro. Em dezembro, a Warner havia firmado acordo para vender seus estúdios e o serviço de streaming HBO Max à Netflix por US$ 27,75 por ação, mas a Paramount manteve a ofensiva.

Ellison, com apoio do pai, Larry Ellison, cofundador da Oracle, apresentou oferta pública hostil, indicou possibilidade de disputa por procuração e revisou os termos financeiros até concordar em elevar o valor total da transação em bilhões de dólares.

A Warner Bros. controla marcas como HBO e CNN. A movimentação ocorre após David Ellison concluir, em agosto, a aquisição da própria Paramount, controladora da CBS e da MTV, por US$ 8 bilhões. Se a operação for concluída, será a maior consolidação em Hollywood desde a compra da maior parte dos ativos de entretenimento da Fox pela Walt Disney Company, em 2019, por US$ 71 bilhões.

A pressão por consolidação entre estúdios como Paramount e Warner se intensificou diante da retração das receitas de televisão a cabo e da bilheteria de cinemas. Após direcionarem investimentos significativos para plataformas de streaming, os grupos reduziram produções e quadros de funcionários para buscar equilíbrio financeiro nessas operações digitais.

Em outubro, a Warner informou que avaliava alternativas estratégicas após receber propostas não solicitadas. Além de Paramount Skydance e Netflix, a Comcast Corporation também demonstrou interesse total ou parcial na aquisição.

A disputa ganhou contornos públicos quando a Paramount acusou a Warner de conduzir um processo que beneficiaria a Netflix. O eventual acordo reunirá grandes estúdios de cinema e televisão, serviços concorrentes de streaming e duas das principais operadoras de redes de TV a cabo dos Estados Unidos, movimento que tende a ser analisado por autoridades antitruste.

A Paramount é responsável por franquias como Missão: Impossível e Transformers, além das séries Yellowstone e Star Trek. O catálogo da Warner inclui produções como Harry Potter, Batman, o clássico Casablanca e a série Família Soprano, exibida pela HBO.

