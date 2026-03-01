Cinco drinques para tomar durante a temporada da Fórmula 1 em 2026

O ronco dos motores está prestes a voltar. No dia 8 de março, às 1h (horário de Brasília), o GP da Austrália abre oficialmente o calendário da Fórmula 1 de 2026. Se a performance da Cadillac é um dos grandes focos de curiosidade no grid, no universo do lifestyle, a aposta da vez são os drinques com uísque para acompanhar as corridas.

A temporada de 2026 chega diferente da dos últimos anos. Os carros vão acelerar nas pistas com várias mudanças na mecânica, aerodinâmica e resposta técnica dos pilotos. Entre as novidades estão a redução de tamanho, peso e largura dos veículos; melhor eficiência aerodinâmica para reduzir o arrasto; fim do DRS; novo sistema de ultrapassagem; mais uso de biocombustíveis e uso maior do motor elétrico.

A partir de março, as corridas serão na Oceania e na Ásia. Depois da Austrália, os próximos GPs serão disputados na China (15 de março) e no Japão (29 de março). No Brasil, a TV Globo volta a transmitir as corridas.

Para comemorar o retorno do esporte, a Jim Beam, marca de uísque parceira da Cadillac neste ano, separou cinco drinques com a bebida para testar em casa durante as corridas. Confira:

Cinco drinques com uísque para fazer em casa:

Tea & Lime

Ingredientes: 60 ml de uísque, chá gelado de pêssego, 15 ml de suco de limão e bastante gelo.

60 ml de uísque, chá gelado de pêssego, 15 ml de suco de limão e bastante gelo. Preparo: Misture tudo em um copo longo e finalize com uma rodela de limão. O dulçor do pêssego quebra a acidez, ideal para as corridas matinais.

Honey Lemonade

Ingredientes: 45 ml de uísque sabor mel, 120 ml de limonada e um toque de água com gás.

45 ml de uísque sabor mel, 120 ml de limonada e um toque de água com gás. Preparo: O mel traz uma textura aveludada que, combinada com a limonada, resulta em um drinque extremamente fácil de beber.

Apple Mule

Ingredientes: 2 partes de uísque sabor maçã verde, hortelã macerada e ginger beer para completar.

2 partes de uísque sabor maçã verde, hortelã macerada e ginger beer para completar. Preparo: Uma versão mais fresca do clássico Mule. A maçã verde traz uma acidez que "limpa" o paladar entre uma volta e outra.

Black Cherry & Cola

Ingredientes: 1 parte de uísque sabor cereja negra e 3 partes de refrigerante de cola.

1 parte de uísque sabor cereja negra e 3 partes de refrigerante de cola. Preparo: Para quem não quer perder nenhum lance na TV, é a mistura mais prática, destacando notas frutadas profundas.

Black & Ginger

Ingredientes: 50 ml de uísque extra maturado, ginger ale e uma rodela de laranja.

50 ml de uísque extra maturado, ginger ale e uma rodela de laranja. Preparo: Aqui, a complexidade do uísque mais encorpado encontra o frescor cítrico da laranja e o picante do gengibre.

Veja o calendário da Fórmula 1 em 2026