'Drive to Survive': quando estreia a 8ª temporada na Netflix?

A 8ª temporada de "Drive to Survive" já tem data marcada para chegar à Netflix. A série documental sobre os bastidores da Fórmula 1 estreia no dia 27 de fevereiro, trazendo os principais acontecimentos da temporada 2025 da F1.

Produzida em parceria com a Liberty Media, a série acompanha equipes e pilotos ao longo das 24 corridas do campeonato, revelando conflitos internos, decisões estratégicas e momentos fora das pistas que não aparecem nas transmissões oficiais.

O que esperar da 8ª temporada

A nova temporada de "Drive to Survive" deve explorar alguns dos principais temas que marcaram a F1 2025. Entre os assuntos mais aguardados está o desempenho dos novatos do grid.

Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto chamaram atenção ao longo do campeonato e podem ganhar destaque em episódios dedicados às suas trajetórias.

Outro ponto forte deve ser o ano turbulento da Red Bull. Apesar da disputa pelo título envolvendo Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri, a equipe viveu momentos de instabilidade, incluindo especulações sobre uma possível mudança de Verstappen para a Mercedes e a saída de Christian Horner no meio da temporada.

A estreia de Lewis Hamilton na Ferrari também tende a ser um dos principais eixos narrativos. O desempenho abaixo das expectativas e os bastidores da adaptação do heptacampeão à equipe de Maranello devem ocupar espaço relevante na temporada.

A disputa interna na McLaren entre Lando Norris e Oscar Piastri, marcada pelas chamadas “regras Papaya”, é outro enredo com potencial para ganhar dramatização na série.

Por fim, histórias de superação também devem aparecer. Um dos momentos mais marcantes da F1 2025 foi o primeiro pódio de Nico Hülkenberg, conquistado no GP da Grã-Bretanha após uma corrida caótica — um episódio que reúne emoção, celebração familiar e impacto no paddock.

Quando estreia a 8ª temporada de 'Drive to Survive'?

A nova temporada será lançada na sexta-feira, 27, globalmente na Netflix.

Tradicionalmente, a plataforma disponibiliza os episódios nas primeiras horas da manhã no Brasil, por volta das 5h (horário de Brasília).

Desde 2019 no catálogo da Netflix, "Drive to Survive" se consolidou como um dos produtos mais relevantes para expandir a audiência da Fórmula 1, especialmente entre o público mais jovem e nos Estados Unidos.