Quando será o próximo debate para presidente nas eleições 2026? Veja data

O próximo debate presidencial está marcado para o dia 1º de outubro, e será realizado pela TV Globo. A atração será exibida após o Jornal Nacional, pelo canal da própria emissora e também pela GloboNews e pelo g1.

Esse é o último debate realizado pela Globo antes das votações do primeiro turno, no dia 4 de outubro.

Antes disso, no entanto, TV Record chegou a marcar uma confronto de ideias no domingo, 27, entre os principais candidatos ao cargo de Presidente da República, mas optou por cancelar o debate após a confirmação da ausência dos dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo a nota divulgada pela empresa, os dois nomes somam mais de 70% das intenções de voto nos levantamentos mais recentes.

A Record avaliou que um debate sem os principais candidatos não cumpriria o papel de colocar frente a frente as propostas com mais peso na disputa. Por isso, optou por não realizar o encontro.

Esse já é o segundo debate cancelado por falta de confirmação de Lula e Flávio. O primeiro cancelamento aconteceu em setembro, quando o consórcio formado por SBT, CNN Brasil, RedeTV! e outros veículos desistiu do debate que estava previsto para 14 de setembro.

Os dois candidatos também não compareceram ao primeiro debate da corrida presidencial, promovido pela Band em 23 de agosto, que reuniu apenas Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante).

Até o fechamento desta matéria, a participação de Lula e Flávio Bolsonaro no debate da Globo ainda não tinha sido confirmada. As duas campanhas vêm tratando a presença como condicionada à participação do outro concorrente.

Caso a disputa presidencial vá para o segundo turno, a Record informou que fará um novo debate no dia 11 de outubro, um domingo, às 21h. A votação do segundo turno está marcada para 25 de outubro.

Quais candidatos podem participar dos debates na TV?

A participação de candidatos em debates eleitorais é definida pelo artigo 46 da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997). A regra determina que as emissoras de rádio e TV são obrigadas a convidar os candidatos de partidos com pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional.

Neste ano, Lula, Flávio, Ronaldo Caiado e Augusto Cury cumprem os requisitos e devem ser convidados a participar do encontro.

Para os demais candidatos, a presença é facultativa. Cada emissora pode decidir se convida ou não, desde que a candidatura não tenha sido indeferida, cancelada ou não conhecida pela Justiça Eleitoral.

No caso do segundo turno, a regra muda: participam apenas os dois candidatos mais votados no primeiro turno, independentemente da representação do partido no Congresso.

A lei também prevê dois formatos possíveis para os encontros. O debate pode reunir todos os candidatos ao mesmo cargo de uma vez, ou ser dividido em grupos, com a presença mínima de três candidatos em cada bloco.

Vale lembrar que a obrigação legal recai sobre o convite, não sobre a participação. As emissoras precisam chamar os candidatos que cumprem o critério, mas não podem forçar ninguém a comparecer.