'Modo turbo' no BBB: quando vai ser a formação do Paredão?

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente em modo turbo e, com isso, a formação do próximo Paredão já tem data marcada: nesta sexta-feira, 27. A dinâmica acelerada encurta o tempo entre as provas e eliminações, exigindo decisões rápidas dos participantes.

Dinâmica da semana

A Prova do Líder acontece nesta quinta-feira, 26, e foi dividida em duas etapas, uma classificatória durante a tarde e a final durante o programa ao vivo.

Na sexta-feira, 27, acontece a Prova do Anjo, mas com uma mudança importante. O vencedor será autoimune, ou seja, não poderá ser indicado ao paredão. Além disso, o tradicional “presente do Anjo” foi retirado, reduzindo o poder estratégico dessa vitória.

No mesmo dia, o paredão será formado sem grandes intervalos. O Líder indica um participante diretamente, enquanto a casa vota e define os outros dois emparedados. O resultado é um paredão triplo formado de maneira mais direta, sem etapas extras.

Outra mudança relevante é o fim da Prova Bate e Volta. Com isso, quem for indicado ao paredão não terá mais uma chance de escapar, o que aumenta o peso de cada decisão dentro da casa.

O domingo, 29, também terá um formato diferente. A eliminação acontece em um programa exibido à tarde. Depois disso, ainda no mesmo dia, um novo ciclo começa com outra Prova do Líder e a formação de mais um paredão à noite.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.