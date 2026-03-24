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BBB 26 acelera o jogo e eliminará dois brothers nesta semana

Com a reta final se aproximando, o reality acelera o ritmo e coloca os participantes sob pressão máxima com duas eliminações em poucos dias

BBB 26: Com menos tempo para reagir, brothers encaram pressão e decisões rápidas (Estevam Avellar/Globo)

BBB 26: Com menos tempo para reagir, brothers encaram pressão e decisões rápidas (Estevam Avellar/Globo)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 24 de março de 2026 às 15h11.

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O Big Brother Brasil 26 resolveu pisar fundo no acelerador. A produção anunciou, nesta terça-feira, 24, a entrada no chamado “modo turbo”, uma dinâmica que encurta o tempo do jogo e aumenta a pressão sobre os participantes.

A mudança não vem por acaso. Com o programa se aproximando do desfecho, o ritmo mais intenso serve para afunilar o elenco e forçar movimentações mais arriscadas dentro da casa. Quem vinha jogando de forma confortável agora precisa recalcular a rota rapidamente.

Veja como será a dinâmica

Após a eliminação desta terça-feira, 24, o programa ainda terá a última Festa do Líder na quarta, 25. Em seguida, uma nova Prova do Líder acontece na quinta, 26, com a formação do Paredão marcada para sexta, 27 e a eliminação prevista para domingo, 29.

No domingo, logo após a segunda saída da semana, o "top 10" entram em uma nova Prova do Líder e, em seguida, encaram mais uma formação de Paredão. O desfecho dessa berlinda fica para terça-feira, 31. O BBB 26 tem previsão para acabar no dia 21 de abril de 2026.

  • 24/03: Resultado do 10º Paredão;
  • 25/03: Última Festa do Líder;
  • 26/03: Prova do Líder;
  • 27/03: Prova do Anjo e formação do 11º Paredão;
  • 29/03: Resultado do 11º Paredão, Prova do Líder e formação do 12º Paredão;
  • 31/03: Resultado do 12º Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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