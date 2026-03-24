BBB 26 acelera o jogo e eliminará dois brothers nesta semana

O Big Brother Brasil 26 resolveu pisar fundo no acelerador. A produção anunciou, nesta terça-feira, 24, a entrada no chamado “modo turbo”, uma dinâmica que encurta o tempo do jogo e aumenta a pressão sobre os participantes.

A mudança não vem por acaso. Com o programa se aproximando do desfecho, o ritmo mais intenso serve para afunilar o elenco e forçar movimentações mais arriscadas dentro da casa. Quem vinha jogando de forma confortável agora precisa recalcular a rota rapidamente.

Veja como será a dinâmica

Após a eliminação desta terça-feira, 24, o programa ainda terá a última Festa do Líder na quarta, 25. Em seguida, uma nova Prova do Líder acontece na quinta, 26, com a formação do Paredão marcada para sexta, 27 e a eliminação prevista para domingo, 29.

No domingo, logo após a segunda saída da semana, o "top 10" entram em uma nova Prova do Líder e, em seguida, encaram mais uma formação de Paredão. O desfecho dessa berlinda fica para terça-feira, 31. O BBB 26 tem previsão para acabar no dia 21 de abril de 2026.

24/03 : Resultado do 10º Paredão;

: Resultado do 10º Paredão; 25/03 : Última Festa do Líder;

: Última Festa do Líder; 26/03 : Prova do Líder;

: Prova do Líder; 27/03 : Prova do Anjo e formação do 11º Paredão;

: Prova do Anjo e formação do 11º Paredão; 29/03 : Resultado do 11º Paredão, Prova do Líder e formação do 12º Paredão;

: Resultado do 11º Paredão, Prova do Líder e formação do 12º Paredão; 31/03: Resultado do 12º Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.