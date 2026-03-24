BBB 26 acelera o jogo e eliminará dois brothers nesta semana

BBB 26: Com menos tempo para reagir, brothers encaram pressão e decisões rápidas (Estevam Avellar/Globo)
Redação Exame
Publicado em 24 de março de 2026 às 15h11.
O Big Brother Brasil 26 resolveu pisar fundo no acelerador. A produção anunciou, nesta terça-feira, 24, a entrada no chamado “modo turbo”, uma dinâmica que encurta o tempo do jogo e aumenta a pressão sobre os participantes.
A mudança não vem por acaso. Com o programa se aproximando do desfecho, o ritmo mais intenso serve para afunilar o elenco e forçar movimentações mais arriscadas dentro da casa. Quem vinha jogando de forma confortável agora precisa recalcular a rota rapidamente.
Após a eliminação desta terça-feira, 24, o programa ainda terá a última Festa do Líder na quarta, 25. Em seguida, uma nova Prova do Líder acontece na quinta, 26, com a formação do Paredão marcada para sexta, 27 e a eliminação prevista para domingo, 29.
No domingo, logo após a segunda saída da semana, o "top 10" entram em uma nova Prova do Líder e, em seguida, encaram mais uma formação de Paredão. O desfecho dessa berlinda fica para terça-feira, 31. O BBB 26 tem previsão para acabar no dia 21 de abril de 2026.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.