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Quando acaba o BBB 26? Jogo entrou na reta final

Com menos participantes e alianças sob pressão, reality caminha para final marcada em abril

BBB 26: Reality chega ao momento mais estratégico com final já no horizonte (Estevam Avellar/Globo)

BBB 26: Reality chega ao momento mais estratégico com final já no horizonte (Estevam Avellar/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 19h24.

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente na reta final: faltam 29 dias para a grande final do programa.

A partir desse momento, o jogo deixa de ser construção e passa a deixar mais claro dentro da casa qual rumo o público quer. Com menos pessoas no reality, as relações ficam mais expostas e cada atitude ganha um peso maior. O que antes podia passar despercebido agora influencia diretamente na permanência ou eliminação de alguém.

Quando acaba o BBB 26?

Essa edição segue o formato tradicional de cerca de 100 dias de duração, padrão que vem sendo mantido nas últimas edições. Com isso, a temporada entra agora no seu último mês, período em que jogo se torna mais direto.

A grande final já tem data marcada e deve acontecer no dia 21 de abril de 2026, mantendo a tradição de encerrar o programa em uma terça-feira.

Quanto é o prêmio?

Além da disputa pelo título, o que realmente eleva a tensão nesta reta final é o prêmio, que pode chegar a R$ 5 milhões.

Quais foram os últimos campeões?

Veja quanto ganhou cada vencedor do BBB:

  • BBB 1 – 2002: Kleber Bambam — R$ 500 mil;
  • BBB 2 – 2002: Rodrigo Cowboy — R$ 500 mil;
  • BBB 3 – 2003: Dhomini Ferreira — R$ 500 mil;
  • BBB 4 – 2004: Cida dos Santos — R$ 500 mil;
  • BBB 5 – 2005: Jean Wyllys — R$ 1 milhão;
  • BBB 6 – 2006: Mara Viana — R$ 1 milhão;
  • BBB 7 – 2007: Diego Alemão — R$ 1 milhão;
  • BBB 8 – 2008: Rafinha — R$ 1 milhão;
  • BBB 9 – 2009: Max Porto — R$ 1 milhão;
  • BBB 10 – 2010: Marcelo Dourado — R$ 1 milhão;
  • BBB 11 – 2011: Maria Melilo — R$ 1 milhão;
  • BBB 12 – 2012: Fael Cordeiro — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 13 – 2013: Fernanda Keulla — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 14 – 2014: Vanessa Mesquita — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 15 – 2015: Cézar Lima — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 16 – 2016: Munik Nunes — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 17 – 2017: Emilly Araújo — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 18 – 2018: Gleici Damasceno — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 19 – 2019: Paula von Sperling — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 20 – 2020: Thelma Assis — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 21 – 2021: Juliette Freire — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 22 – 2022: Arthur Aguiar — R$ 1,5 milhão;
  • BBB 23 – 2023: Amanda Meirelles — R$ 2,88 mil;
  • BBB 24 – 2024: Davi Brito — R$ 2,92 milhões;
  • BBB 25 – 2025: Renata Saldanha — R$ 2,7 milhões.
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