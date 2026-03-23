Quando acaba o BBB 26? Jogo entrou na reta final

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente na reta final: faltam 29 dias para a grande final do programa.

A partir desse momento, o jogo deixa de ser construção e passa a deixar mais claro dentro da casa qual rumo o público quer. Com menos pessoas no reality, as relações ficam mais expostas e cada atitude ganha um peso maior. O que antes podia passar despercebido agora influencia diretamente na permanência ou eliminação de alguém.

Quando acaba o BBB 26?

Essa edição segue o formato tradicional de cerca de 100 dias de duração, padrão que vem sendo mantido nas últimas edições. Com isso, a temporada entra agora no seu último mês, período em que jogo se torna mais direto.

A grande final já tem data marcada e deve acontecer no dia 21 de abril de 2026, mantendo a tradição de encerrar o programa em uma terça-feira.

Quanto é o prêmio?

Além da disputa pelo título, o que realmente eleva a tensão nesta reta final é o prêmio, que pode chegar a R$ 5 milhões.

Quais foram os últimos campeões?

Veja quanto ganhou cada vencedor do BBB: