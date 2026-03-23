Quando acaba o BBB 26? Jogo entrou na reta final

BBB 26: Reality chega ao momento mais estratégico com final já no horizonte (Estevam Avellar/Globo)
Redação Exame
Publicado em 23 de março de 2026 às 19h24.
O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente na reta final: faltam 29 dias para a grande final do programa.
A partir desse momento, o jogo deixa de ser construção e passa a deixar mais claro dentro da casa qual rumo o público quer. Com menos pessoas no reality, as relações ficam mais expostas e cada atitude ganha um peso maior. O que antes podia passar despercebido agora influencia diretamente na permanência ou eliminação de alguém.
⚠️ estamos há 30 dias de distância da grande final do #BBB26! #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/B8NgEhcTTl
— TV Globo 📺 (@tvglobo) March 23, 2026
Essa edição segue o formato tradicional de cerca de 100 dias de duração, padrão que vem sendo mantido nas últimas edições. Com isso, a temporada entra agora no seu último mês, período em que jogo se torna mais direto.
A grande final já tem data marcada e deve acontecer no dia 21 de abril de 2026, mantendo a tradição de encerrar o programa em uma terça-feira.
Além da disputa pelo título, o que realmente eleva a tensão nesta reta final é o prêmio, que pode chegar a R$ 5 milhões.
Veja quanto ganhou cada vencedor do BBB: