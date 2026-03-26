Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder nessa quinta-feira, 26?

Ana Paula vence sua primeira prova do Líder após vencer Alberto Cowboy e Leandro

BBB 26: Sister venceu as duas etapas finais da Prova do Líder (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Publicado em 26 de março de 2026 às 23h18.

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Ana Paula como o novo Líder do reality show.

Como foi a prova?

Organizada em fases, a Prova Betano teve início com uma quebra-cabeça que classificou os três participantes que juntassem os quatro "B" na primeira fileira do tabuleiro.

Alberto, Ana Paula e Leandro disputaram a final da prova, que na primeira fase consistia em escolher números e somar os pontos que esses números exibiam. Já na segunda fase, os brothers tiveram que escolher números para multiplicar os valores que tinham alcançado na rodada anterior. Ana Paula venceu a última fase e se consagrou o líder da semana pela terceiera vez consecutiva.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Ana Paula
  • Milena
  • Samira
  • Juliano

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Alberto
  • Jordana
  • Marciele
  • Chaiany
  • Gabriela
  • Solange
  • Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

