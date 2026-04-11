Millie Bobby Brown deixa projeto e filme 'Perfect' é cancelado pela Netflix

O drama de ginástica olímpica "Perfect", da Netflix, não está mais em produção após a saída de Millie Bobby Brown do projeto devido a divergências criativas, segundo duas fontes com conhecimento da produção ouvidas pela Variety.

Brown estava escalada para interpretar Kerri Strug, integrante da equipe de ginástica dos Estados Unidos nas Olimpíadas de 1996, conhecida como "Magnificent Seven". O filme tinha direção de Cate Shortland e roteiro de Ronnie Sandahl. A diretora original, Gia Coppola, deixou o projeto antes do fim e foi substituída por Shortland.

Anunciado em setembro do ano passado, "Perfect" também teria Brown como produtora por meio de sua empresa PMCA, ao lado de Nik Bower, da Riverstone Pictures, e Thomas Benski, da Magna Studios.

A história de Kerri Strug

Kerri Strug entrou para a história aos 18 anos ao ajudar a equipe norte-americana a conquistar o ouro mesmo após executar um salto com o tornozelo lesionado. Após a aterrissagem, ela teve o tornozelo comprometido e precisou ser carregada pelo treinador, cena que se tornou um dos momentos mais emblemáticos dos Jogos Olímpicos.

Posteriormente, Strug participou da cerimônia de premiação e se tornou uma figura amplamente reconhecida, com aparições na mídia, paródia no "Saturday Night Live" e sua imagem em embalagens de cereais Wheaties. Depois da carreira esportiva, trabalhou como professora e ocupou cargos na Casa Branca e no Departamento de Justiça.

Os projetos de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown encerrou recentemente as cinco temporadas de "Stranger Things", da Netflix, série que começou aos 12 anos. Ela também finalizou as filmagens da comédia romântica "Just Picture It", na qual atua e produz, e contracena com Gabrielle LaBelle. Além disso, trabalha na adaptação de "Nineteen Steps".

Representantes da Netflix e da atriz não comentaram o caso.