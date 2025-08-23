Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciam adoção de uma menina

Casal pediu privacidade em comunicado no Instagram; primeiro passeio em família foi registrado em East Hampton

A atriz Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, e o músico Jake Bongiovi

A atriz Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, e o músico Jake Bongiovi

nIA Bot e André Lopes

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 20h10.

A atriz Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, e o músico Jake Bongiovi anunciaram que adotaram uma bebê neste verão nos Estados Unidos. A notícia foi compartilhada em um breve post conjunto no Instagram, publicado em 21 de agosto, em que o casal pediu privacidade neste início de vida como pais.

O comunicado não revelou o nome da filha e teve os comentários desativados, reforçando a intenção de manter o momento fora dos holofotes. Ainda assim, a publicação ultrapassou 2 milhões de curtidas, segundo a contagem de veículos internacionais.

Dias após o anúncio, Brown e Bongiovi foram fotografados empurrando um carrinho de bebê em East Hampton, no estado de Nova York, no que seria a primeira aparição pública da família.

A atriz já havia manifestado o desejo de adotar em entrevistas, como no podcast SmartLess, em março, quando afirmou sonhar com uma família grande. “Sempre quis ter muitos filhos e sempre estive aberta à adoção”, declarou à época.

Acompanhe tudo sobre:Atores e atrizesCrianças

Mais de Pop

Diretor-assistente de ‘Emily in Paris’ morre durante filmagens na Itália; gravações foram suspensas

Miguel Proença, pianista de prestígio internacional, morre aos 86 anos

Maior sucesso da Apple nos cinemas, 'F1' chega aos streamings; veja onde assistir

Mais na Exame

Minhas Finanças

A cidade mais barata do Brasil fica em SP e tem IDH de país desenvolvido

Tecnologia

China produz energia solar recorde, diminui emissões de CO2, mas metas climáticas permanecem longe

ESG

Países defendem fundo florestal com recursos carimbados para indígenas

Casual

O chinelo de R$ 5 mil que é a cara da Havaianas — e invadiu o red carpet