Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciam adoção de uma menina

A atriz Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, e o músico Jake Bongiovi anunciaram que adotaram uma bebê neste verão nos Estados Unidos. A notícia foi compartilhada em um breve post conjunto no Instagram, publicado em 21 de agosto, em que o casal pediu privacidade neste início de vida como pais.

O comunicado não revelou o nome da filha e teve os comentários desativados, reforçando a intenção de manter o momento fora dos holofotes. Ainda assim, a publicação ultrapassou 2 milhões de curtidas, segundo a contagem de veículos internacionais.

Dias após o anúncio, Brown e Bongiovi foram fotografados empurrando um carrinho de bebê em East Hampton, no estado de Nova York, no que seria a primeira aparição pública da família.

A atriz já havia manifestado o desejo de adotar em entrevistas, como no podcast SmartLess, em março, quando afirmou sonhar com uma família grande. “Sempre quis ter muitos filhos e sempre estive aberta à adoção”, declarou à época.