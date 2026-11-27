Estratégia na era da IA: uma prioridade para as organizações (Magnific)
Redação Exame
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15h13.
Por Christiane Menezes, professora e coordenadora acadêmica da Exame | Saint Paul Escola de Negócios e doutoranda na FEA/USP
Cerca de nove em cada dez organizações já utilizam inteligência artificial em ao menos uma função de negócios, segundo análise da McKinsey Quarterly, de maio de 2026. Como a maioria das companhias consome os mesmos modelos de linguagem, a tecnologia isolada deixou de ser uma vantagem e se tornou condição de sobrevivência no mercado.A frase "Se todo mundo é especial, então ninguém é", conhecida do cinema e da cultura pop, ajuda a descrever o dilema das empresas diante da IA.
Ferramentas, algoritmos e aplicativos podem ser facilmente copiados pela concorrência. O valor sustentável e de longo prazo não nasce do aplicativo em si, mas da construção de barreiras de entrada, ou seja, ativos únicos e modelos operacionais difíceis de replicar.
Nesse cenário, a inteligência artificial funciona como infraestrutura de aceleração, mas quem define o rumo, a ambição e o direcionador do crescimento é a estratégia corporativa.
Pesquisas do BCG, de março de 2026, e da McKinsey & Company mostram que a automação de tarefas intelectuais está transformando a dinâmica da gestão. Um levantamento conduzido pelo BCG Henderson Institute revelou que mais de 80% das atividades das equipes de estratégia corporativa têm média ou alta exposição à automação por IA, da coleta de dados à modelagem financeira e à elaboração de relatórios.
A automação, porém, não elimina a necessidade de escolhas estratégicas. No estudo Applied AI Index 2026, divulgado pelo BCG em setembro de 2026, com mais de 1.300 executivos globais, constatou-se que a IA gera até cinco vezes mais valor quando combinada a alto grau de clareza estratégica. O impacto médio chega a 4,5% da receita, contra 0,9% nas empresas sem visão estratégica clara.
A McKinsey identifica cinco papéis emergentes para a tecnologia no desenvolvimento da estratégia:
O BCG também reforça a regra 10/20/70 para o sucesso da transformação: 10% do esforço deve focar nos algoritmos e 20% na tecnologia e nos dados. Os 70% restantes dependem da transformação de pessoas, processos e cultura organizacional.
Casos de grandes corporações globais mostram a aplicação prática da IA como alavanca da estratégia:
À medida que os sistemas autônomos assumem a execução de análises complexas, o papel da alta liderança torna-se ainda mais decisivo. Conforme destacam os pesquisadores do BCG, as tarefas de menor exposição à automação concentram-se no chamado "lado social da estratégia", ou seja, desenvolvimento organizacional, mediação de conflitos, cultura, liderança de pessoas e pós-fusões e aquisições.
Para que a IA sirva à construção da ambição da empresa, a alta liderança (C-level) deve focar no desenvolvimento de competências essenciais do ser humano:
Christiane Menezes é professora e coordenadora acadêmica da Exame | Saint Paul Escola de Negócios, onde responde por Educação Executiva Corporativa e MBAs in Company e leciona Data Science, Transformação Digital, Inovação e Design Thinking. É doutoranda em Contabilidade e Controladoria e mestre em Administração pela FEA/USP, além de bacharel em Estatística pelo IME/USP. Antes da carreira acadêmica, atuou por nove anos na Deloitte, onde foi diretora de Estratégia e Operações, e na IBM, entre 1990 e 2007. Tem certificações PMP e COBIT.