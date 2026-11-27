Por Christiane Menezes, professora e coordenadora acadêmica da Exame | Saint Paul Escola de Negócios e doutoranda na FEA/USP

Cerca de nove em cada dez organizações já utilizam inteligência artificial em ao menos uma função de negócios, segundo análise da McKinsey Quarterly, de maio de 2026. Como a maioria das companhias consome os mesmos modelos de linguagem, a tecnologia isolada deixou de ser uma vantagem e se tornou condição de sobrevivência no mercado.

A frase "Se todo mundo é especial, então ninguém é", conhecida do cinema e da cultura pop, ajuda a descrever o dilema das empresas diante da IA.

Valor sustentável está na estratégia, não na ferramenta

Ferramentas, algoritmos e aplicativos podem ser facilmente copiados pela concorrência. O valor sustentável e de longo prazo não nasce do aplicativo em si, mas da construção de barreiras de entrada, ou seja, ativos únicos e modelos operacionais difíceis de replicar.

Nesse cenário, a inteligência artificial funciona como infraestrutura de aceleração, mas quem define o rumo, a ambição e o direcionador do crescimento é a estratégia corporativa.

O que mostram BCG e McKinsey

Pesquisas do BCG, de março de 2026, e da McKinsey & Company mostram que a automação de tarefas intelectuais está transformando a dinâmica da gestão. Um levantamento conduzido pelo BCG Henderson Institute revelou que mais de 80% das atividades das equipes de estratégia corporativa têm média ou alta exposição à automação por IA, da coleta de dados à modelagem financeira e à elaboração de relatórios.

A automação, porém, não elimina a necessidade de escolhas estratégicas. No estudo Applied AI Index 2026, divulgado pelo BCG em setembro de 2026, com mais de 1.300 executivos globais, constatou-se que a IA gera até cinco vezes mais valor quando combinada a alto grau de clareza estratégica. O impacto médio chega a 4,5% da receita, contra 0,9% nas empresas sem visão estratégica clara.

Cinco papéis da IA na construção da estratégia

A McKinsey identifica cinco papéis emergentes para a tecnologia no desenvolvimento da estratégia:

Pesquisadora: varredura contínua de mercados e identificação ágil de oportunidades de fusões e aquisições.

Intérprete: leitura de tendências de consumo e mapeamento de mercados relacionados ou complementares.

Parceira de reflexão estratégica: provocação e questionamento de vieses de liderança, riscos ou oportunidades que não foram considerados na análise e na tomada de decisão.

Simuladora: projeção de cenários macroeconômicos, possíveis movimentos dos concorrentes e reações dos stakeholders.

Comunicadora: tradução da narrativa estratégica de forma clara para diferentes públicos e partes interessadas.

Regra 10/20/70 define onde vai o esforço

O BCG também reforça a regra 10/20/70 para o sucesso da transformação: 10% do esforço deve focar nos algoritmos e 20% na tecnologia e nos dados. Os 70% restantes dependem da transformação de pessoas, processos e cultura organizacional.

Como grandes empresas geram valor

Casos de grandes corporações globais mostram a aplicação prática da IA como alavanca da estratégia:

Reckitt: a empresa de bens de consumo e saúde transformou sua gestão de crescimento de receita (RGM). Com mais de 750 profissionais treinados em RGM e cobertura de 95% da receita líquida em 35 mercados, gerou mais de US$ 500 milhões em ganhos de receita.

Resolution Life: a empresa, com foco em resseguros, desenvolveu uma plataforma de IA capaz de triar sinistros recebidos em apenas 15 segundos, processo que antes levava semanas. A infraestrutura permitiu lançar novos produtos com uma fração do custo histórico.

O foco da alta liderança: o lado humano da estratégia

À medida que os sistemas autônomos assumem a execução de análises complexas, o papel da alta liderança torna-se ainda mais decisivo. Conforme destacam os pesquisadores do BCG, as tarefas de menor exposição à automação concentram-se no chamado "lado social da estratégia", ou seja, desenvolvimento organizacional, mediação de conflitos, cultura, liderança de pessoas e pós-fusões e aquisições.

Para que a IA sirva à construção da ambição da empresa, a alta liderança (C-level) deve focar no desenvolvimento de competências essenciais do ser humano:

Pensamento crítico: capacidade de questionar premissas, separar o sinal do ruído de dados e decidir quais perguntas precisam ser feitas. A IA gera alternativas, mas a escolha do caminho exige coragem e responsabilidade.

Empatia: compreensão profunda das necessidades reais dos clientes, leitura da cultura da empresa e construção de relações de confiança com colaboradores e parceiros comerciais.

Capacidade social: habilidade de engajar pessoas, criar significado e liderar a transformação cultural necessária para colocar a estratégia em prática.

O cenário que se desenha é o de organizações que usam a tecnologia para automatizar o operacional e potencializar o analítico, liberando suas lideranças para pensar criticamente, liderar com empatia e decidir o futuro com clareza de propósito.

Quem assina a análise

Christiane Menezes é professora e coordenadora acadêmica da Exame | Saint Paul Escola de Negócios, onde responde por Educação Executiva Corporativa e MBAs in Company e leciona Data Science, Transformação Digital, Inovação e Design Thinking. É doutoranda em Contabilidade e Controladoria e mestre em Administração pela FEA/USP, além de bacharel em Estatística pelo IME/USP. Antes da carreira acadêmica, atuou por nove anos na Deloitte, onde foi diretora de Estratégia e Operações, e na IBM, entre 1990 e 2007. Tem certificações PMP e COBIT.