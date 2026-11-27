O mercado de criptomoedas é conhecido por sua capacidade de criar novas narrativas e monetizar tendências que são vendidas como revoluções tecnológicas. No entanto, algumas das apostas do setor, depois de chegarem a movimentar bilhões de dólares, não conseguiram converter o entusiasmo inicial em um negócio duradouro.

Elencamos as cinco teses que mais prometeram e menos entregaram no longo prazo.

1. Metaverso e blockchain games

Em outubro de 2021, ao anunciar a mudança de nome do Facebook para Meta, Mark Zuckerberg projetou que o metaverso poderia alcançar 1 bilhão de pessoas em uma década, movimentar centenas de bilhões de dólares em comércio digital e gerar milhões de empregos para criadores e desenvolvedores.

A conta, vale dizer, ainda tem prazo: a década só se encerra em 2031. Mas o entusiasmo que acompanhou o anúncio perdeu fôlego.

No ecossistema cripto, a versão mais sedutora dessa tese foi a dos jogos que pagavam os jogadores, o chamado play-to-earn. Em janeiro de 2022, Kadan Stadelmann, executivo da Komodo, afirmou que aquele seria o ano dos jogos e que experiências baseadas em GameFi levariam o mercado cripto ao consumidor comum.

O símbolo da época, o Axie Infinity, mostrou o limite da fórmula. O jogo perdeu usuários depois de atingir seu pico em novembro de 2021. O Fórum Econômico Mundial documentou uma queda de mais de 95% no volume mensal negociado do token AXS em relação ao ponto mais alto.

2. NFTs

Em maio de 2021, durante a conferência Consensus, o empresário e investidor Gary Vaynerchuk afirmou que aquela seria a maior era da história para a propriedade intelectual. Disse ainda que não conseguia imaginar uma marca da Fortune 500 sem uma estratégia de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) em 2022.

Os números, porém, contam outra história. Segundo a DappRadar, o volume negociado de NFTs caiu 19% em 2024, para US$ 13,7 bilhões, um dos piores resultados desde 2020. Em 2022, o volume havia chegado a US$ 57,2 bilhões.

Uma nuance importante: o próprio Gary Vee já reconhecia, em 2021, que havia uma bolha especulativa no mercado.

3. Cardano

Em julho de 2020, Charles Hoskinson, fundador da Cardano, previu que, um ano depois, a rede teria centenas de ativos e milhares de aplicações descentralizadas.

A realidade foi mais lenta. Em março de 2022, ele voltou ao assunto e escreveu: "bem, eu estava errado", admitindo que a previsão sobre os aplicativos descentralizados não havia se concretizado como esperado. A chegada dos contratos inteligentes à Cardano demorou a se transformar em adoção efetiva.

Todavia, é preciso cuidado para não tratar a blockchain como um fracasso. A rede continuou desenvolvendo seu ecossistema e mantém uma comunidade relevante. O que não se confirmou foi o calendário e a escala da promessa de rivalizar com o Ethereum.

4. Airdrops

A ideia parecia elegante: distribuir tokens gratuitamente para descentralizar protocolos, recompensar os primeiros usuários e criar comunidades engajadas. Na prática, o mecanismo muitas vezes atraiu quem queria apenas receber os tokens e vendê-los.

Um estudo publicado em 2023 no Journal of Business Research, assinado por Darcy Allen, Chris Berg e Aaron Lane, analisou 12 airdrops relevantes. A conclusão: embora marketing e descentralização fossem as principais justificativas para essas distribuições, havia pouca evidência de sucesso nos airdrops orientados principalmente pelo marketing.

A crítica também veio de dentro do mercado. Em maio de 2024, Hayden Adams, fundador da Uniswap, criticou projetos que criavam expectativas artificiais em torno de airdrops para atrair usuários e alimentar a prática conhecida como airdrop farming.

5. DAOs

As Organizações Autônomas Descentralizadas prometiam substituir estruturas tradicionais por comunidades que decidem tudo por meio de tokens e contratos inteligentes.

Em entrevista publicada pelo Cointelegraph em 2021, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, disse acreditar que as DAOs seriam "definitivamente mais importantes com o passar do tempo". Ele também falou sobre a necessidade dessas organizações desenvolverem capacidade de tomar decisões importantes, como mudar de estratégia e até se fundir com outras DAOs.

Em janeiro de 2022, Kadan Stadelmann, da Komodo, foi mais longe e disse que as DAOs explodiriam naquele ano.

O contraponto está justamente na distância entre a promessa e a prática. A governança descentralizada esbarrou em problemas de participação, concentração de poder e dificuldade de tomada de decisões.

Hoje, há bem menos gente no mercado advogando a tese de que empresas como Apple e Nvidia deveriam se tornar descentralizadas do que havia em 2022.

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