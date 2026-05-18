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Relembre quem foi Geovani, 'Pequeno Príncipe' do Vasco, que morreu nesta segunda

Campeão mundial sub-20 e medalhista olímpico, ex-jogador enfrentava problemas de saúde nos últimos anos

Geovani Silva: “Pequeno Príncipe” do Vasco morreu após parada cardíaca (Reprodução/Instagram)

Geovani Silva: “Pequeno Príncipe” do Vasco morreu após parada cardíaca (Reprodução/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 08h30.

O ex-meia Geovani Silva, conhecido como “Pequeno Príncipe”, morreu nesta segunda-feira, 18, aos 62 anos após sofrer uma parada cardíaca.

Ele chegou a ser socorrido em Vila Velha (ES), mas não resistiu. A informação foi confirmada pela família.

O corpo será velado em Vila Velha, com culto de despedida previsto para esta terça-feira, 19, seguido de sepultamento no Parque da Paz.

Nos últimos anos, Geovani enfrentava problemas de saúde, incluindo complicações cardíacas, câncer na coluna e polineuropatia diagnosticada em 2006.

Ascensão na Desportiva e chegada ao Vasco

Geovani Silva começou a carreira na Desportiva Ferroviária e chegou ao Vasco em 1982, onde se consolidou como um dos principais meias da história do clube. Ao longo de três passagens por São Januário, acumulou 408 jogos e 49 gols.

No clube carioca, foi peça central de equipes marcadas por títulos estaduais e pela presença de nomes como Roberto Dinamite e Romário. O estilo de jogo, baseado em visão de jogo e precisão nos passes, rendeu o apelido de “Pequeno Príncipe”.

Protagonismo na seleção brasileira

O auge da projeção internacional veio em 1983, quando foi destaque da seleção brasileira sub-20 campeã mundial no México. Geovani terminou como artilheiro da competição, com seis gols, e marcou o gol do título na final contra a Argentina.

Na seleção principal, integrou o grupo campeão da Copa América de 1989 e foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, em equipe que tinha nomes como Taffarel, Romário e Bebeto.

Após o auge no Vasco e na seleção, o meia teve passagens por clubes como Bologna, na Itália, Karlsruher, na Alemanha, e Tigres, no México.

Em 2002, encerrou a carreira após rodar por clubes do Espírito Santo, estado onde nasceu.

Vida após o futebol

Fora dos gramados, Geovani também atuou na política, tendo sido deputado estadual no Espírito Santo entre 2002 e 2006. Nos últimos anos, seguia sendo lembrado em homenagens do futebol capixaba e do Vasco.

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