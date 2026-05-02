Met Gala 2026: quando acontece a noite mais fashion do mundo?

O Met Gala 2026 já tem data marcada e promete transformar mais uma vez os degraus do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, no endereço mais disputado da moda mundial. Conhecido como a “noite mais fashion do mundo”, o evento acontece em 4 de maio de 2026, mantendo a tradição de ser realizado sempre na primeira segunda-feira de maio.

Mais do que um tapete vermelho repleto de celebridades, o Met Gala é o principal evento beneficente do calendário fashion. A noite arrecada fundos para o Costume Institute, braço do museu dedicado à preservação e estudo da moda, e reúne alguns dos nomes mais influentes do entretenimento, da arte e da indústria de luxo.

Qual será o tema de 2026?

A edição de 2026 vai celebrar a exposição “Costume Art”, nova mostra do Costume Institute que será aberta ao público poucos dias depois, em 10 de maio. A proposta deste ano é explorar a relação entre moda, corpo e arte, reforçando a ideia de que vestir-se também pode ser uma forma de expressão artística.

Como de costume, o evento será realizado de forma exclusiva e com lista de convidados restrita. O acesso segue limitado a um seleto grupo de convidados, entre celebridades, estilistas, atletas e nomes influentes da cultura pop, o que ajuda a manter o status do Met Gala como o evento mais cobiçado e comentado do universo fashion.

Quais celebridades vão ao evento?

Entre os nomes que já circulam como presenças praticamente certas no Met Gala 2026, alguns rostos conhecidos do evento voltam a liderar as apostas. Segundo o Page Six, Kim Kardashian aparece mais uma vez entre as convidadas esperadas, reforçando seu posto como uma das figuras mais frequentes e comentadas do tapete vermelho. Julia Garner, Hailey Bieber, Alexa Chung, Gabrielle Unior e Rebecca Hall também devem marcar presença na festa luxuosa.

Já o The Sun apontou outros artistas como Jessie Buckley, vencedora do Oscar 2026, Zendaya e Lady Gaga. Entre os homens, o nome de Jimmy Butler também aparece entre os esperados para a edição deste ano.

A expectativa gira em torno do "comeback" de Beyoncé à festa, que será co-anfitriã ao lado de Anna Wintour e Nicole Kidman. A última aparição da cantora no evento foi em 2016, com o tema "Mao x máquina: a moda na era da tecnologia".

Presença brasileira

O Brasil também terá espaço na exposição do Met Gala 2026. A estilista Renata Buzzo será a única brasileira presente em “Costume Art”, mostra do Costume Institute que inspira a edição deste ano do baile. Segundo o Metrópoles, a designer foi selecionada para integrar a exposição com uma de suas criações, tornando-se a única representante do país na curadoria da mostra.

Horários e onde acompanhar o Met Gala 2026

A chegada dos convidados ao tapete vermelho começa por volta das 18h (horário de Brasília) e costuma se estender até cerca de 21h. Esse momento concentra a maior atenção do público, com produções elaboradas e aparições de grandes nomes.

A cobertura é feita principalmente por plataformas digitais, com destaque para a Vogue, que transmite o evento ao vivo em seus canais. No Brasil, portais e redes sociais acompanham em tempo real.