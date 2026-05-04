Met Gala 2026: qual o horário e onde assistir ao evento

O Met Gala 2026 acontece nesta segunda-feira, 4, em Nova York, e terá transmissão ao vivo para o público. O evento marca a abertura da exposição anual do Costume Institute e reúne celebridades da moda, música e entretenimento.

A principal forma de acompanhar é pelo canal oficial da Vogue no YouTube, responsável pela cobertura do tapete vermelho.

Onde assistir ao tapete vermelho ao vivo

A transmissão oficial começa às 19h, no horário de Brasília, diretamente do Metropolitan Museum of Art.

A cobertura será feita no YouTube da Vogue, com apresentação de nomes como Ashley Graham, La La Anthony e Cara Delevingne.

Outras opções de transmissão disponíveis

O canal E! também realiza cobertura do evento, com exibição por plataformas de streaming como Peacock, Hulu Live, YouTube TV, FuboTV e Sling TV.

Essas opções ampliam o acesso ao público fora dos canais oficiais digitais.

O que esperar da transmissão do Met Gala

A exibição ao vivo foca na chegada das celebridades ao tapete vermelho, com entrevistas e análise dos looks alinhados ao tema da edição.

Em 2026, o dress code é “Fashion is Art”, inspirado na exposição Costume Art, que conecta moda e belas-artes.

Evento reúne nomes globais e edição tem Beyoncé como anfitriã

A edição deste ano tem Beyoncé como uma das anfitriãs, marcando seu retorno ao evento após dez anos.

Também participam nomes como Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour, além de convidados da indústria cultural.