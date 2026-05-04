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Met Gala 2026: tudo o que se sabe sobre a 'noite mais fashion do ano'

Tema, anfitriões, ingresso de US$ 100 mil e o retorno histórico de Beyoncé marcam a edição deste ano do maior evento beneficente do calendário fashion

Rihanna: cantora é sempre um dos destaques do Met Gala (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images)

Rihanna: cantora é sempre um dos destaques do Met Gala (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07h24.

O Met Gala 2026 acontece nesta segunda-feira, 4, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O evento marca a abertura da exposição anual do Costume Institute e mantém a tradição da primeira segunda-feira de maio.

A edição deste ano traz Beyoncé como anfitriã, ao lado de Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour. A cantora retorna ao evento após dez anos.

Tema da exposição propõe integrar moda ao universo das belas-artes

A mostra de 2026, intitulada Costume Art, propõe colocar o vestuário no mesmo nível das belas-artes. A exposição reúne cerca de 400 peças que atravessam 5 mil anos de história.

O dress code da noite, “Fashion is Art”, reflete essa proposta e orienta os looks do tapete vermelho.

Ingresso atinge US$ 100 mil e reforça exclusividade do evento

O ingresso individual atinge US$ 100 mil em 2026, acima dos US$ 75 mil registrados no ano anterior. As mesas corporativas custam cerca de US$ 350 mil.

O número de convidados gira em torno de 450 pessoas, com lista controlada pela organização do evento.

Lista de convidados mistura nomes confirmados e presenças aguardadas

Entre os nomes confirmados estão integrantes do comitê anfitrião, como Sabrina Carpenter, Doja Cat e Sam Smith.

Artistas como Rihanna, Zendaya e Kim Kardashian aparecem entre os mais aguardados no tapete vermelho.

Peça brasileira integra exposição oficial e ganha destaque global

A estilista Renata Buzzo é a única representante brasileira na mostra. A peça “Corset Anatomia” integra a exposição e foi selecionada como imagem de divulgação global.

Transmissão ao vivo permite acompanhar chegada das celebridades

A cobertura oficial do tapete vermelho começa às 19h, no horário de Brasília, com transmissão pelo canal da Vogue no YouTube.

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