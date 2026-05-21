Ibovespa volta a perder força e dólar se mantém nos R$ 5: o que move os mercados

Irã: guerra amplia cautela e faz petróleo saltar. (Atta Kenare/AFP/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 21 de maio de 2026 às 10h58.
O Ibovespa abre o pregão desta quinta-feira, 21, em queda de 0,86%, aos 175,8 mil pontos, em uma sessão marcada pela alta do petróleo e pela cautela nos mercados globais devido à guerra no Irã, com novas declarações desafiadoras de Teerã, e à bateria de indicadores econômicos nos Estados Unidos e na Europa.
Por volta das 10h30 (horário de Brasília), o petróleo subia 3,91% e o dólar comercial, 0,32%, a R$ 5,01.
As ações da Vale caíam 0,68%, assim como as do Itaú Unibanco, com -0,76%. As da Petrobras, por outro lado, subiam entre 1,43% e 1,69%. A maior alta do pregão está com Usiminas, a 2,71%, seguida pela Prio, 2,13%. No vermelho, liderava a Minerva (-4,93%), Hapvida (-4,52%) e MRV (3,42%).No exterior, os mercados operam em queda diante da escalada das tensões no Oriente Médio e da alta do petróleo, após notícias de que o líder supremo do Irã ordenou que o urânio enriquecido do país não seja enviado ao exterior, o que pode dificultar as negociações de paz com os Estados Unidos.
Após uma quarta-feira marcada pela repercussão da ata do Federal Reserve (Fed) e pelos resultados fortes da Nvidia, o mercado estadunidense volta também as atenções para os dados de atividade econômica e do mercado de trabalho.
Os pedidos de seguro-desemprego no país tiveram queda na semana encerrada no dia 16, para 209 mil. Devem sair, ainda, dados do PMIs preliminares de maio, que medem a temperatura da economia por lá, e novos números do setor imobiliário estadunidense.
No Brasil, a agenda doméstica traz a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), enquanto investidores acompanham o comportamento do dólar, dos juros futuros e das commodities.
O Brent avançava 3,91%, cotado a US$ 109,13, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, subia 4,43%, a US$ 102,61. O movimento ocorre em meio ao temor de agravamento do conflito no Irã e à continuidade dos bloqueios no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global da commodity.
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta semana que adiou ataques militares iminentes contra o Irã para dar mais tempo à diplomacia, mas voltou a ameaçar uma retomada da ofensiva caso Teerã não apresente "respostas 100% satisfatórias" nas negociações sobre o programa nuclear iraniano.
Além disso, a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) alertou que o mercado global de petróleo pode entrar em uma "zona vermelha" durante o verão no hemisfério norte caso o Estreito de Ormuz permaneça fechado, em um momento de aumento sazonal da demanda por combustíveis.
Em Wall Street, os principais índices abriram em baixa, pressionados pela disparada do petróleo e pela alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. O S&P 500 caía 0,4%, enquanto a Nasdaq recuava 0,5%. O Dow Jones perdia cerca de 0,3%.
Os juros dos Treasuries avançavam com o receio de que a alta do petróleo aumente as pressões inflacionárias nos EUA. O rendimento da Treasury de dez anos subia para 4,61%.
Os investidores também repercutem o balanço da Nvidia, que superou as expectativas de lucro e receita e elevou dividendos, mas sem empolgar o mercado após a forte valorização acumulada pela companhia com o boom da inteligência artificial (IA). As ações da empresa operavam próximas da estabilidade.
Na Europa, as bolsas devolveram os ganhos iniciais e passaram a cair após as notícias envolvendo o Irã. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava cerca de 0,36%, com perdas disseminadas entre os principais mercados do continente. Já o DAX caía 0,79%; o FTSE, -0,38%; CAC, -0,64% e o FTSE MIB, -0,52%.
Indicadores econômicos também aumentaram a cautela dos investidores europeus. Dados preliminares de PMIs mostraram desaceleração da atividade econômica no Reino Unido e forte contração na França em maio, reforçando preocupações com o crescimento da região.
Na Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em alta, impulsionados pelo otimismo inicial em torno das negociações entre EUA e Irã, antes das novas declarações de Teerã, e pelo desempenho das ações ligadas à IA.
O Nikkei, do Japão, saltou mais de 3%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, disparou mais de 8%.
As ações do SoftBank avançaram quase 20% após os resultados da Nvidia reforçarem as expectativas positivas para o setor de IA. Na Coreia do Sul, Samsung e SK Hynix também registraram fortes ganhos.