Met Gala 2026 marca retorno de Beyoncé à 'noite mais fashion do mundo' após 10 anos

O Met Gala 2026 acontece nesta segunda-feira, 4, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. A edição marca o retorno de Beyoncé ao evento após dez anos e coloca a artista no centro da noite mais importante da moda.

A cantora é uma das anfitriãs do baile, ao lado de Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour, e lidera uma edição que reúne nomes influentes da indústria cultural.

Retorno de Beyoncé reposiciona protagonismo do evento

Beyoncé já participou do Met Gala em sete ocasiões, entre 2008 e 2016. Sua volta ocorre em um momento de alta visibilidade e reposiciona o protagonismo do evento em torno da artista.

A presença como anfitriã amplia sua influência na definição da narrativa e da estética da noite.

Tema da exposição conecta moda e arte no centro do baile

A mostra de 2026, intitulada Costume Art, propõe colocar o vestuário no mesmo nível das belas-artes. A exposição reúne cerca de 400 peças que atravessam 5 mil anos de história.

O dress code “Fashion is Art” orienta os convidados e define o tom visual do tapete vermelho.

Ingresso de US$ 100 mil reforça caráter exclusivo do Met Gala

O ingresso individual atinge US$ 100 mil nesta edição, acima dos US$ 75 mil do ano anterior. As mesas corporativas custam cerca de US$ 350 mil.

O evento reúne aproximadamente 450 convidados, selecionados pela organização.

Lista de convidados reúne artistas globais e nomes recorrentes

Entre os confirmados estão membros do comitê anfitrião, como Sabrina Carpenter, Doja Cat e Sam Smith.

Rihanna, Zendaya e Kim Kardashian aparecem entre os nomes mais aguardados no tapete vermelho.

Peça brasileira ganha visibilidade na exposição oficial

A estilista Renata Buzzo é a única representante do Brasil na mostra. A obra “Corset Anatomia” integra a exposição e foi escolhida como imagem de divulgação global.

Transmissão ao vivo acompanha chegada das celebridades

A cobertura do tapete vermelho começa às 19h, no horário de Brasília, com transmissão pelo canal da Vogue no YouTube.