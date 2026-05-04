Em noite de Met Gala, Madonna posta vídeo ao lado de Anna Wintour

A cantora Madonna divulgou um teaser de seu novo álbum, Confessions II, em um vídeo ao lado de Anna Wintour, figura central do Met Gala, que acontece nesta segunda-feira, 4.

O vídeo foi ambientado em um desfile de moda, com as duas sentadas na primeira fila enquanto modelos cruzam a passarela ao som de Vogue, um dos maiores sucessos da artista. O diálogo entre elas conduz a cena e funciona como gancho para o anúncio do novo projeto.

“Não acredito que eles ainda tocam ‘Vogue’. Por quê?”, questiona Wintour. “Porque sentem minha falta”, responde Madonna. A presidente do Met Gala retruca: “Eu gosto de ‘Vogue’, mas você não tem algo novo?”. Em seguida, vem a resposta: “Na verdade, tenho sim. Tenho uma confissão”, fazendo referência direta ao álbum.

Novo álbum marca retorno após sete anos

Confessions II tem lançamento previsto para 3 de julho, pela Warner Records, e será o primeiro álbum completo de Madonna em sete anos.

O projeto marca também a retomada da parceria com Stuart Price, produtor responsável por Confessions on a Dance Floor, disco lançado em 2005 e considerado um dos mais bem-sucedidos da carreira da artista.

Nas últimas semanas, Madonna intensificou a divulgação do novo trabalho. A cantora lançou a faixa I Feel So Free como prévia do álbum e fez aparições surpresa em eventos em Los Angeles, ampliando a expectativa em torno do lançamento.

Onde assistir ao Met Gala 2026

O Met Gala 2026 acontece nesta segunda-feira, 4, em Nova York, e terá transmissão ao vivo para o público. O evento marca a abertura da exposição anual do Costume Institute e reúne celebridades da moda, música e entretenimento.

A principal forma de acompanhar é pelo canal oficial da Vogue no YouTube, responsável pela cobertura do tapete vermelho.

A transmissão oficial começa às 19h, no horário de Brasília, diretamente do Metropolitan Museum of Art.

A cobertura será feita no YouTube da Vogue, com apresentação de nomes como Ashley Graham, La La Anthony e Cara Delevingne.