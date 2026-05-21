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Após faturar milhões no cinema, 'A Empregada' vai virar peça de teatro

Thriller estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried ganhará adaptação inspirada no filme e no livro de Freida McFadden

'A Empregada': Depois de arrecadar mais de US$ 400 milhões, franquia amplia universo com nova versão nos palcos (Paris Filmes/Divulgação)

'A Empregada': Depois de arrecadar mais de US$ 400 milhões, franquia amplia universo com nova versão nos palcos (Paris Filmes/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08h57.

O fenômeno “A Empregada” está longe de acabar. Após dominar as bilheterias, o suspense estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried ganhará uma adaptação para o teatro. A informação foi divulgada pela Lionsgate após o longa ultrapassar a marca de US$ 400 milhões arrecadados mundialmente.

Sucesso das telonas vai ganhar versão para os palcos

A nova versão será baseada tanto no filme quanto no livro original escrito por Freida McFadden, que se tornou um dos maiores sucessos recentes do gênero thriller psicológico. A produção cinematográfica, que teve orçamento estimado em US$ 35 milhões, rapidamente se transformou em um fenômeno comercial.

Dirigido por Paul Feig, o longa acompanha Millie, uma mulher sem rumo que aceita trabalhar para uma família rica e aparentemente perfeita. Aos poucos, ela percebe que existe algo profundamente perturbador escondido dentro da mansão.

A adaptação teatral será produzida pela companhia britânica Melting Pot, comandada por Simon Friend e Hanna Osmolska, nomes por trás de montagens como "As Aventuras de Pi" e "Atividade Paranormal". O roteiro da peça ficará nas mãos da dramaturga Bekah Brunstetter, conhecida pela versão teatral de "Diário de uma Paixão". Até o momento, a produção ainda não divulgou uma data oficial para a estreia.

A versão teatral de "A Empregada" integra o novo movimento da Lionsgate de levar grandes sucessos do cinema para os palcos. Além do suspense estrelado por Sydney Sweeney, o estúdio também desenvolve adaptações de Dirty Dancing, La La Land e Extraordinário. Já a peça inspirada em Jogos Vorazes segue em cartaz no West End, tradicional circuito teatral de Londres.

Onde assistir 'A Empregada'?

O filme "A Empregada" pode ser assistido no catálogo do Telecine, disponível via serviços como Globoplay e Prime Video.
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