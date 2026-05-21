Após faturar milhões no cinema, 'A Empregada' vai virar peça de teatro

O fenômeno “A Empregada” está longe de acabar. Após dominar as bilheterias, o suspense estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried ganhará uma adaptação para o teatro. A informação foi divulgada pela Lionsgate após o longa ultrapassar a marca de US$ 400 milhões arrecadados mundialmente.

Sucesso das telonas vai ganhar versão para os palcos

A nova versão será baseada tanto no filme quanto no livro original escrito por Freida McFadden, que se tornou um dos maiores sucessos recentes do gênero thriller psicológico. A produção cinematográfica, que teve orçamento estimado em US$ 35 milhões, rapidamente se transformou em um fenômeno comercial.

Dirigido por Paul Feig, o longa acompanha Millie, uma mulher sem rumo que aceita trabalhar para uma família rica e aparentemente perfeita. Aos poucos, ela percebe que existe algo profundamente perturbador escondido dentro da mansão.