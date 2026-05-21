Esporte

Porto anuncia saída de Thiago Silva após título português

Zagueiro de 41 anos deixa o clube português após conquistar o Campeonato Português

Thiago Silva: jogador brasileiro não foi convocado para a Copa de 2026 (Reprodução/Instagram/@thiagosilva)

Thiago Silva: jogador brasileiro não foi convocado para a Copa de 2026 (Reprodução/Instagram/@thiagosilva)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10h36.

O FC Porto anunciou nesta quinta-feira, 21, a saída de Thiago Silva. Em comunicado oficial, o clube português se despediu do zagueiro brasileiro de 41 anos e agradeceu pela passagem após a conquista do Campeonato Português.

“O vínculo contratual de Thiago Silva terminou e o brasileiro, de 41 anos, está de saída do FC Porto após duas passagens pelo clube... As portas do FC Porto estarão sempre abertas para ti”, escreveu o clube.

Thiago Silva retornou ao Porto no começo do ano, após deixar o Fluminense. O anúncio marcou a volta do defensor 22 anos depois de sua primeira passagem pelo clube, quando atuou pela equipe B.

No último sábado, o brasileiro levantou o troféu de campeão português pelo Porto. Ao todo, disputou 14 jogos na temporada.

O zagueiro chegou a integrar a lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, mas ficou fora da convocação final. Até o momento, Thiago Silva não anunciou os próximos passos da carreira.

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