MET Gala 2025 prepara protocolo para expulsar Kanye West, entenda o porquê

A tradicional noite de glamour, moda e celebração das maiores estrelas da cultura pop, o MET Gala 2025, promete ser ainda mais intensa neste ano. Mas entre os convidados de peso que irão brilhar no tapete vermelho, alguns nomes estão sendo deixados de fora — e um deles é Kanye West.

Desde 2022, o rapper não recebe convite devido a polêmicas em sua carreira, e a situação piorou após o comportamento recente do artista, incluindo o de sua esposa, Bianca Censori, durante o Grammy 2025.

Censori apareceu com um vestido transparente que a deixava praticamente nua. O visual de malha nude foi um dos pontos de maior polêmica da cerimônia e gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

Persona non grata

Segundo a biógrafa Amy Odell, Anna Wintour, curadora e editora da Vogue, tem total controle sobre quem é convidado para o MET Gala. Para 2025, Kanye West está fora.

Fontes próximas ao evento revelaram que a equipe do MET Gala tem um protocolo de segurança em vigor para expulsar qualquer pessoa que se aproxime de maneira indesejada, principalmente devido à reputação do rapper e os efeitos de seu comportamento sobre a organização.

"Anna não está brincando. Existe um protocolo completo em vigor caso Kanye seja visto perto do tapete vermelho", afirmou uma fonte ao Radar Online. A medida não se trata apenas do visual polêmico, mas do "caos" que o rapper é capaz de gerar, o que faz com que a segurança e o controle do evento sejam redobrados.

De acordo com essas fontes, o evento, que é uma das maiores noites de celebração da moda no mundo, não só destaca as celebridades como também impõe regras rígidas sobre o comportamento de seus convidados. E não quer correr o risco de um incidente semelhante ao que ocorreu no Grammy.