Kanye West nega rumores sobre lançamento de criptomoeda meme: "Não vou fazer"

O rapper Kanye West negou no último sábado, 8, os rumores sobre um possível lançamento de uma criptomoeda meme ligada ao artista. Em uma publicação no X, antigo Twitter, ele descartou a possibilidade e também criticou essa classe de ativos digitais.

Os rumores começaram na sexta-feira, 7, após West compartilhar outra publicação no X em que dizia que recusou uma oferta de US$ 2 milhões para "dar um golpe na minha comunidade [de fãs]" por meio do lançamento de uma criptomoeda meme falsa. Ele também compartilhou registros da conversa.

A proposta incluiria um pagamento inicial de US$ 750 mil para que o rapper divulgasse o ativo por oito horas. Depois disso, ele poderia deletar a publicação e alegar que tinha sido vítima de um ataque hacker para divulgar um golpe com o token, evitando uma ligação com o projeto.

Caso o plano fosse cumprido, ele receberia um segundo pagamento, de US$ 1,25 milhão, resultando em um pagamento total de US$ 2 milhões. A pessoa que enviou a proposta para West disse que o golpe renderia "algumas dezenas de milhões de dólares" para a empresa por trás da operação.

O caso acabou gerando uma onda de especulações sobre uma possível entrada do rapper no mercado de criptomoedas. Usuários passaram a incentivar West a lançar um projeto do tipo, mas verdadeiro. Entretanto, ele acabou negando qualquer intenção do tipo horas depois.

"Eu não vou fazer uma criptomoeda. Eu só faço coisas pelas quais eu sou apaixonado e tenho conhecimento sobre. Essas moedas vitimam fãs por meio do hype", comentou o rapper. Anteriormente, porém, ele compartilhou uma conversa em que pedia para entrar em contato com Brian Armstrong, CEO da corretora Coinbase.

As especulações em torno de Kanye West surgiram em meio a uma série de publicações ofensivas compartilhadas pelo rapper, incluindo algumas em que ele se associou ao nazismo. Nesta segunda-feira, 10, o perfil do artista no X foi deletado após fortes críticas.

Ao mesmo tempo, as criptomoedas meme voltaram a ganhar espaço no mercado cripto, com diversas celebridades se aproveitando desses ativos para capitalizar seus fãs e temas em alta. Em janeiro deste ano, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump também chegou a lançar uma criptomoeda meme própria.