Met Gala 2025: os melhores looks da 'noite mais fashion do mundo'

O Met Gala 2025, celebrado nesta segunda-feira, 5, no Metropolitan Museum of Art em Nova York, teve como tema central "Superfine: Tailoring Black Style", uma grande homenagem à cultura da alfaiataria negra.

A proposta foi inspirada no movimento do Black Dandy, que resgata o estilo refinado e a identidade da comunidade negra, além da exposição homônima do Costume Institute.

O evento atraiu diversas celebridades que, além de prestigiá-lo, também marcaram presença como anfitriões, incluindo Pharrell Williams, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Colman Domingo e Anna Wintour.

O evento também contou com a participação de grandes nomes da moda e da cultura, como Lupita Nyong’o, Zendaya e Diana Ross, que desfilaram looks sofisticados, com ênfase na personalização e na afirmação de identidade por meio do estilo negro.

Entre os destaques da noite, Sydney Sweeney, Doechii, Khaby Lame e Lewis Hamilton foram alguns dos mais bem vestidos.

O que é o Met Gala?

O Met Gala é um evento beneficente anual realizado no Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York, e é considerado uma das noites mais exclusivas e influentes da moda global.

Criado em 1948, o baile visa principal arrecadar fundos para o Costume Institute, departamento do museu responsável por preservar e estudar a história da moda.

O tema do Met Gala 2025

O tema deste ano foi inspirado no livro "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", de Monica L. Miller, que também atua como curadora convidada ao lado do curador-chefe Andrew Bolton.

O dandismo negro é um movimento cultural que, desde o século XVIII, tem sido uma forma de resistência e autoafirmação de homens negros nas sociedades ocidentais, predominantemente racistas.

O movimento cultural se apropria da moda masculina europeia – com terno sob medida, chapéus e bengalas – para desafiar estereótipos raciais e afirmar a dignidade e identidade de homens negros.

Nos primeiros momentos desse movimento, ele surgiu entre os “escravos de luxo”, um termo que se refere a homens negros que, apesar de forçados a adotar uma aparência refinada para servir às elites, começaram a subverter essas mesmas expectativas sociais.

Ao usarem roupas elegantes, esses homens criavam novas narrativas sobre si mesmos, rompendo com a imagem do negro como mero trabalhador braçal, em busca de um lugar de respeito e destaque na sociedade.

Confira os melhores looks do Met Gala 2025:

