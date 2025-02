Quem é Bianca Censori, esposa de Kanye West que apareceu com vestido transparente no Grammy

Poucos nomes chamaram tanta atenção no Grammy Awards quanto o de Bianca Censori. A arquiteta australiana, que se tornou esposa de Kanye West em 2022, voltou a ser destaque na mídia após aparecer nua no tapete vermelho da premiação neste domingo, 2. West concorria na categoria Melhor Música de Rap.

Bianca chegou ao Grammy vestindo um casaco preto de plumas, em um look quase sem acessórios. Na primeira parada do tapete vermelho para fotos, ela retirou a peça de roupa e ficou completamente nua, coberta por um body arrastão transparente.

Para além do look ousado, Bianca construiu sua carreira como arquiteta e ganhou fama quando se tornou musa da Yeezy, marca de streetware, controlada por Kanye West desde 2020.

O envolvimento profissional dela com a marca abriu caminho para a relação com o rapper. Casaram-se numa cerimônia discreta em 2022, pouco depois do divórcio d West com Kim Kardashian. Apesar da união, os dois só foram vistos publicamente juntos em 2023, o que alimentou especulações sobre a relação.

Musa da Yeezy

Nascida e criada em Melbourne, na Austrália, Bianca Censori construiu sua carreira como arquiteta. Depois de assumir o papel como influenciadora da Yeeze, no entanto, tem sido reconhecida pela estética provocadora e por looks minimalistas, mas impactantes.

A presença dela em eventos de moda e entretenimento é sempre acompanhada por visuais que desafiam convenções. Segundo fontes internacionais, as roupas são muitas vezes escolhidas a dedo pelo próprio Kanye West, que enxerga nela "uma musa para suas criações."

Em entrevista ao site Hypebeast, ela revelou que sua paixão pelo design foi influenciada pela tia, que a expôs desde cedo à arte, cinema e arquitetura.

No Grammy 2025, depois das polêmicas fotos no tapete vermelho, Bianca teria vestido um casaco vermelho por cima do vestido transparente. Kanye West, apesar de indicado, não levou o prêmio de Melhor Música de Rap com o single Carnival.