Kanye West e Bianca Censori serão punidos por look polêmico no Grammy? Veja o que pode acontecer

Bianca Censori roubou os holofotes no Grammy Awards 2025. A arquiteta australiana, casada com Kanye West desde 2022, voltou a ser assunto na mídia ao surgir nua no tapete vermelho da premiação realizada neste domingo, 2. O rapper estava entre os indicados na categoria de Melhor Música de Rap.

Se o propósito era conquistar atenção do mundo inteiro, o casal foi bem-sucedido na missão. Mas, os dois podem sofrer graves consequências pela atitude durante a cerimônia? Na verdade, Kanye West e Bianca Censori não enfrentarão penalidades pela controvérsia no Grammy.

Segundo o site norte-americano TMZ, representantes do grupo AEG e da Recording Academy, responsáveis pelo evento, não apresentarão queixas formais relacionadas à nudez da arquiteta.

A publicação também destacou que, embora Kanye e Bianca tenham chamado atenção ao chegar ao evento, a segurança presente no local não recebeu reclamações formais sobre o visual ousado de Bianca. Como o rapper era um convidado oficial, sua presença no tapete vermelho não causou surpresa.

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) informou ao portal que o Grammy é um evento privado e que não houve qualquer contato por parte dos organizadores para registrar queixas sobre o traje de Bianca.

Entenda o caso

Bianca Censori, esposa do cantor Kanye West, causou alvoroço no tapete vermelho do Grammy Awards 2025, em Los Angeles. Ao remover um casaco preto, revelou um vestido transparente feito de tela suíça, sendo amplamente fotografada pelos profissionais presentes.

Conhecida por suas escolhas ousadas, Bianca frequentemente chama a atenção com trajes que deixam grande parte de seu corpo à mostra. O estilista Gadir Rajab, responsável por seus visuais desde antes de seu relacionamento com West, continua assinando seus looks provocantes.