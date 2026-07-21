Pesquisa Gerp: Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro, 37%, no 1º turno no Rio de Janeiro

Eleições 2026: Flávio Bolsonaro marca 45% das intenções de voto contra 44% de Lula no 2º turno no RJ (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)
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Publicado em 21 de julho de 2026 às 15h04.
A corrida pelo Palácio do Planalto entre os fluminenses reflete uma forte polarização nacional, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira, 21.
No primeiro turno, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 38% e o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 37%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro de 3,1 pontos percentuais do levantamento.
Os demais candidatos somam no máximo 3%, caso de Renan Santos (Missão). O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registra 2%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por sua vez, tem 1%, mesmo índice de Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP).
Rui Costa Pimenta (PCO) e Hertz Dias (PSTU) não pontuam no estado. Votos brancos e nulos somam 5%, enquanto 10% não souberam responder à questão.
A acirrada disputa federal se mantém inalterada na simulação de segundo turno no estado.
Nesse cenário, Flávio Bolsonaro marca 45% das intenções de voto contra 44% de Lula. O resultado mantém o cenário de empate estatístico rigoroso entre o ex-presidente e o atual chefe do executivo nacional.
Na disputa presidencial, o cenário espelha o alto piso da polarização estadual, com ambos os líderes apresentando forte resistência. Lula é rejeitado por 47% do eleitorado fluminense, configurando empate técnico com Flávio Bolsonaro, que registra 45% de rejeição absoluta.
Já a administração do presidente Lula no estado encontra-se praticamente dividida: 49% de desaprovação e 46% de aprovação. Na questão qualitativa, 43% avaliam a administração de Lula ruim ou péssima, 34% como ótima ou boa, e 21% como regular.
O detalhamento demográfico revela fortalezas institucionais essenciais para os líderes. Flávio Bolsonaro demonstra forte penetração no segmento evangélico, alcançando 61% neste nicho durante as simulações de segundo turno, além de crescer para 51% entre os homens.
Em contrapartida, Lula apresenta seu melhor desempenho para o Planalto entre as eleitoras mulheres, com 48% neste segmento, e na faixa etária de 60 anos ou mais, grupo em que o petista atinge 53% da preferência estadual.
A pesquisa GERP entrevistou 1.000 eleitores entre 13 e 15 de julho de 2026, por meio de entrevistas por telefone assistidas. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-02209/2026.