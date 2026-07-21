Kaylee Hottle, atriz de ‘Godzilla vs. Kong’, morre aos 18 anos após acidente de carro

Kaylee Hottle, atriz que interpretou Jia nos filmes da franquia "Godzilla vs Kong", morreu nesta terça-feira, 21, aos 18 anos, após um acidente de carro nos Estados Unidos. A morte da atriz foi confirmada pelo pai, Joshua Hottle, que informou que a filha morreu enquanto era levada ao hospital.

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, em Maryland. Joshua Hottle confirmou a informação inicialmente ao site TMZ e depois publicou um vídeo nas redes sociais. Na gravação, contou que deixaria o Texas para viajar até o local onde estava o corpo da filha.

“Estou pegando um voo que nunca gostaria de pegar”, escreveu Joshua na legenda da publicação.

No vídeo publicado no Facebook, o pai explicou as circunstâncias da morte por meio da Língua Americana de Sinais (ASL, na sigla em inglês). Kaylee fazia parte de uma família com quatro gerações de pessoas surdas e era fluente em ASL. Antes de chegar ao cinema, participou de campanhas publicitárias e de projetos relacionados à inclusão da comunidade surda.

A atriz ficou conhecida por interpretar Jia em “Godzilla vs. Kong”, de 2021, e “Godzilla x Kong: O Novo Império”, de 2024. A personagem, também surda, estabelece uma relação com Kong e se comunica por meio da língua de sinais.

Durante as filmagens, Kaylee também participou da preparação do elenco para as cenas que envolviam ASL. A atriz auxiliou na adaptação de trechos do roteiro e na comunicação usada pelos personagens durante a produção.

Em 2024, Kaylee recebeu uma indicação ao Saturn Awards, premiação dedicada a produções de ficção científica, fantasia e terror, na categoria de Melhor Intérprete Jovem em um Filme por “Godzilla x Kong: O Novo Império”. Ela também participou de um episódio da série “Magnum P.I.”, em 2021.

Como Kaylee Hottle começou a carreira de atriz

Nascida em 1º de maio de 2007, em Atlanta, no estado da Geórgia, Kaylee estudou na Texas School for the Deaf, instituição voltada à educação de estudantes surdos. A escola publicou uma manifestação sobre a morte da aluna nesta terça-feira, 21.

“É com profunda tristeza que compartilhamos a comovente notícia de que uma de nossas alunas do último ano do TSD, Kaylee Hottle, faleceu tragicamente”, informou a instituição em publicação no Facebook reproduzida pela revista People. A escola também prestou solidariedade à família, aos amigos e aos colegas da atriz.

Em entrevista ao Houston Chronicle, Kaylee contou que começou a atuar após participar, em 2017, de um comercial de um aplicativo de tradução de ASL. Segundo o relato, produtores ligados à franquia de Kong viram o anúncio e consideraram que ela correspondia ao perfil buscado para Jia, personagem órfã que se comunica por língua de sinais e estabelece uma relação com Kong.

O papel em “Godzilla vs. Kong”, lançado em 2021, marcou a estreia de Kaylee Hottle no cinema. Ela voltou a interpretar Jia três anos depois, em “Godzilla x Kong: O Novo Império”.

Em entrevista ao site Junkee, em 2021, o ator Alexander Skarsgård, que integrou o elenco de “Godzilla vs. Kong”, relatou que aprendeu Língua Americana de Sinais durante a produção e falou sobre o trabalho de Kaylee diante das câmeras.

“É o primeiro filme dela”, afirmou o ator na ocasião. Skarsgård relatou que Kaylee assimilava as orientações do diretor Adam Wingard durante as filmagens e destacou o uso de expressões faciais e sutilezas na construção da personagem, segundo declaração posteriormente reproduzida pela revista People.