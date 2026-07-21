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Vale a pena acampar para o show de Harry Styles? Veja o que dizem os fãs

Estrutura grandiosa criada pela equipe do britânico para a 'Together, Together Tour' levanta debate nas redes sobre a cultura de acampamentos em shows

Harry Styles: cantor trouxe mais de 500 toneladas de estrutura para shows no Brasil (Reprodução/X)

Harry Styles: cantor trouxe mais de 500 toneladas de estrutura para shows no Brasil (Reprodução/X)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de julho de 2026 às 14h07.

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Nesta sexta-feira, 24, Harry Styles apresenta o último show da turnê "Together, Together Tour" no MorumBIS, em São Paulo.

Depois de acompanhar os passeios do cantor britânico por São Paulo, muitos fãs que ainda não conseguiram encontrar o cantor voltaram as atenções para outro objetivo: garantir um lugar na grade do show.

Vale a pena acampar para ficar na grade?

Na noite de quinta-feira, 16, fãs do cantor foram flagrados acampando para a primeira apresentação do britânico no MorumBIS, marcada para a última sexta-feira, 17. O acontecimento gerou debate entre usuários do X sobre a necessidade de filas serem formadas tão cedo.

A cultura do acampamento tem sido alvo de debates entre fãs e organizadores de shows ao redor do mundo. Em diversas arenas internacionais, incluindo algumas que receberam a turnê de Harry Styles, foram adotadas medidas para impedir que fãs passem a noite em frente aos locais das apresentações.

No Brasil, esse tipo de controle ainda não é adotado. Mesmo assim, parte dos fãs usou o X para defender medidas semelhantes, argumentando que o formato do palco da turnê reduz as vantagens de quem acampa por vários dias.

Além do desgaste físico e emocional, o acampamento pode provocar exaustão, desidratação e dificuldades para realizar atividades básicas, como tomar banho e ir ao banheiro. Para manter a fila, muitos fãs ainda precisam organizar revezamentos ao longo do dia.

Conheça a estrutura do palco

O palco criado pela equipe de Harry Styles para a "Together, Together Tour" é o maior de sua carreira solo.

Com longas passarelas que cercam quatro "pods", destinados aos fãs com ingressos VIP e da PIT, o projeto ocupa boa parte da pista do MorumBIS.

Segundo a equipe do cantor, o desenho do palco foi pensado para permitir que Harry circule livremente durante a apresentação, aproximando-se de diferentes setores do estádio.

Como é a visão do palco em cada setor?

Após as primeiras apresentações no MorumBIS, fãs compartilharam vídeos mostrando a visão do palco em diferentes setores do estádio e informaram o horário em que chegaram à fila. Os relatos reforçam a percepção de que acampar por vários dias nem sempre resulta em uma posição significativamente melhor.

Os relatos publicados nas redes sociais indicam que o formato do palco proporcionou boa visibilidade mesmo para parte do público que não conseguiu chegar à grade.

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