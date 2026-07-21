Milton Nascimento recebe alta após internação por pneumonia

Milton Nascimento, de 83 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 21, após permanecer internado para tratar uma pneumonia. O cantor deixou o hospital e continuará o tratamento e os cuidados necessários em casa. A informação foi divulgada por Augusto Nascimento, filho do artista, em uma publicação no Instagram.

Milton estava internado desde a última quinta-feira, 16, para tratar o quadro de pneumonia. Ao comunicar a internação, a equipe responsável pelo artista informou que ele apresentava boa evolução clínica e que o tratamento teria continuidade em casa após a alta médica.

Augusto anunciou a saída do pai do hospital por meio de seu perfil no Instagram. “Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários”, escreveu. Na publicação, ele também agradeceu pelas mensagens recebidas durante o período de internação.

Segundo o comunicado divulgado anteriormente pela equipe de Milton Nascimento, a pneumonia foi classificada como uma intercorrência considerada comum diante do atual quadro de saúde do cantor.