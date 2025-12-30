Marvel divulga teaser de 'Vingadores: Doutor Destino'

A Marvel Studios divulgou um novo teaser do filme "Vingadores: Doutor Destino" com foco no personagem Thor. A prévia antecipa elementos do longa, previsto para estrear nos cinemas no fim de 2026. O material foi disponibilizado nas versões original e dublada.

O teaser destaca a presença de Thor, interpretado por Chris Hemsworth, e sugere que o personagem terá papel relevante na narrativa. A Marvel não revelou detalhes da trama e mantém a estratégia de restringir informações sobre o quinto filme da franquia Vingadores.

Vilão de 'Vingadores: Doutor Destino'

O antagonista do filme será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr. O ator retorna ao MCU em um novo papel após ter vivido Tony Stark, o Homem de Ferro, ao longo da Saga do Infinito.

O longa tem direção dos irmãos Russo, responsáveis por “Guerra Infinita” e “Ultimato”. O roteiro fica a cargo de Michael Waldron e Stephen McFeely, nomes ligados a projetos centrais do estúdio nos últimos anos.

Elenco confirmado

A Marvel já confirmou um elenco amplo, reunindo personagens clássicos e figuras introduzidas após “Vingadores: Ultimato”. Estão previstos retornos de heróis conhecidos, além de personagens apresentados nas fases 4 e 5 do MCU, incluindo integrantes do novo Quarteto Fantástico e do grupo Thunderbolts.

O filme também contará com a participação de versões clássicas dos X-Men, vindas da antiga franquia da Fox. A inclusão desses personagens foi anunciada em uma transmissão oficial e é tratada como um dos principais pontos do projeto.

Personagens que retornam dos filmes anteriores dos Vingadores

Chris Evans (Steve Rogers)

Chris Hemsworth (Thor)

Anthony Mackie (Capitão América)

Sebastian Stan (Soldado Invernal)

Paul Rudd (Homem-Formiga)

Winston Duke (M’Baku)

Letitia Wright (Shuri)

Personagens introduzidos nas fases 4 e 5 do MCU

Simu Liu (Shang-Chi)

Danny Ramirez (Falcão)

Novo Quarteto Fantástico

Pedro Pascal (Sr. Fantástico)

Vanessa Kirby (Mulher Invisível)

Joseph Quinn (Tocha Humana)

Ebon Moss-Bachrach (O Coisa)

Integrantes de Thunderbolts

Florence Pugh (Yelena Belova)

Wyatt Russell (Agente Americano)

David Harbour (Guardião Vermelho)

Hannah John-Kamen (Fantasma)

Lewis Pullman (Bob, o Sentinela)

X-Men da franquia clássica da Fox

Patrick Stewart (Professor X)

Ian McKellen (Magneto)

James Marsden (Ciclope)

Alan Cumming (Noturno)

Kelsey Grammer (Fera)

Rebecca Romijn (Mística)

Channing Tatum (Gambit)

A estreia de "Vingadores: Doutor Destino" está marcada para 17 de dezembro de 2026. Até lá, a Marvel deve divulgar novos teasers e trailers e apresentar mais detalhes sobre a história.

