Marvel divulga teaser de 'Vingadores: Doutor Destino'

"Os Vingadores" bate recorde de bilheteria (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12h45.
Última atualização em 30 de dezembro de 2025 às 12h56.
A Marvel Studios divulgou um novo teaser do filme "Vingadores: Doutor Destino" com foco no personagem Thor. A prévia antecipa elementos do longa, previsto para estrear nos cinemas no fim de 2026. O material foi disponibilizado nas versões original e dublada.
O teaser destaca a presença de Thor, interpretado por Chris Hemsworth, e sugere que o personagem terá papel relevante na narrativa. A Marvel não revelou detalhes da trama e mantém a estratégia de restringir informações sobre o quinto filme da franquia Vingadores.
O antagonista do filme será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr. O ator retorna ao MCU em um novo papel após ter vivido Tony Stark, o Homem de Ferro, ao longo da Saga do Infinito.
O longa tem direção dos irmãos Russo, responsáveis por “Guerra Infinita” e “Ultimato”. O roteiro fica a cargo de Michael Waldron e Stephen McFeely, nomes ligados a projetos centrais do estúdio nos últimos anos.
A Marvel já confirmou um elenco amplo, reunindo personagens clássicos e figuras introduzidas após “Vingadores: Ultimato”. Estão previstos retornos de heróis conhecidos, além de personagens apresentados nas fases 4 e 5 do MCU, incluindo integrantes do novo Quarteto Fantástico e do grupo Thunderbolts.
O filme também contará com a participação de versões clássicas dos X-Men, vindas da antiga franquia da Fox. A inclusão desses personagens foi anunciada em uma transmissão oficial e é tratada como um dos principais pontos do projeto.
Personagens que retornam dos filmes anteriores dos Vingadores
Personagens introduzidos nas fases 4 e 5 do MCU
Novo Quarteto Fantástico
Integrantes de Thunderbolts
X-Men da franquia clássica da Fox
A estreia de "Vingadores: Doutor Destino" está marcada para 17 de dezembro de 2026. Até lá, a Marvel deve divulgar novos teasers e trailers e apresentar mais detalhes sobre a história.