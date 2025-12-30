Coogler conta como seria 'Pantera Negra 2' antes da morte de Boseman

Ryan Coogler revelou detalhes do roteiro original de Pantera Negra 2, escrito antes da morte de Chadwick Boseman, em agosto de 2020. Segundo o diretor, a continuação teria T’Challa como protagonista e acompanharia uma jornada ao lado do filho de oito anos, em meio a um ritual ancestral de Wakanda e à ameaça de Namor.

Em entrevista ao podcast "Happy Sad Confused", Coogler contou que havia finalizado o roteiro quando procurou Boseman para ler o texto, mas o ator já estava debilitado.

"Eu terminei o roteiro e pedi para ele ler, mas ele estava doente demais. Foi uma questão de timing", afirmou.

A trama girava em torno do chamado "Ritual dos Oito", tradição wakandana segundo a qual o príncipe, ao completar oito anos, deve passar oito dias isolado na mata com o pai. Durante esse período, o filho pode fazer qualquer pergunta, e o pai é obrigado a responder. A regra central é que ambos permaneçam juntos o tempo todo.

No meio do ritual, Wakanda seria atacada por Namor, personagem interpretado por Tenoch Huerta em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (2022).

"T’Challa teria que lidar com alguém extremamente perigoso, enquanto o filho precisaria ficar ao lado dele o tempo todo por causa do ritual", explicou Coogler. "Era insano. Chadwick teria arrasado."

O diretor disse que o roteiro tinha cerca de 180 páginas e representava um aprofundamento de sua parceria criativa com Boseman. "Coloquei muito de mim naquela versão porque sentia que tinha passado a conhecer o Chadwick como ator. No primeiro filme, percebi que ainda estava apenas arranhando a superfície do que ele podia fazer."

Coogler também falou sobre o impacto pessoal da morte do ator. Segundo ele, só após conversar com familiares e amigos percebeu o quanto era importante para Boseman, o que o abalou profundamente. "Fiquei me perguntando se ele sabia o quanto era importante para mim", disse.

Após a morte do ator, o diretor decidiu abandonar completamente o roteiro original e reconstruir a sequência. O resultado foi "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", com foco nas personagens femininas de Wakanda e na ausência de T’Challa.

"No fim das contas, tive a chance de fazer um filme sobre mulheres, e eu amo esse filme", afirmou.

O filme teve bom desempenho nas bilheterias, com arrecadação de US$ 859 milhões, e transferiu o manto de Pantera Negra para Shuri (Letitia Wright), irmã mais nova de T’Challa, repetindo acontecimentos dos quadrinhos da Marvel.

Durante a conversa, Coogler revelou ainda que tentou incluir o vilão Kraven, o Caçador, no primeiro Pantera Negra, inspirado na fase do personagem escrita por Christopher Priest, mas a ideia foi vetada por questões de direitos autorais.

Continuação da franquia

O cineasta confirmou que trabalha atualmente no desenvolvimento de Pantera Negra 3, próximo projeto dentro do Universo Cinematográfico da Marvel.

Embora reconheça que parte do público questione a continuidade da franquia, Coogler disse estar motivado por razões pessoais. "Estou fazendo isso com o coração. Cabe a mim mostrar por que essa história ainda precisa ser contada."

(Com informações de O Globo)