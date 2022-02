Maroon 5 faz público "esquecer" Lady Gaga no Rock in Rio

Rio de Janeiro - O primeiro dia do sétimo Rock in Rio realizado em terras cariocas não decepcionou o público - mesmo após o cancelamento do show de Lady Gaga - , que vibrou ao som da "diva brasileira" Ivete Sangalo, os clássicos da dupla de pop britânico do Pet Shop Boys, o frescor dos australianos 5 Seconds of Summer e com a empolgação do Maroon 5, que teve a missão de substituir a cantora americana.

Em uma Cidade do Rock renovada e com o dobro do tamanho da edição anterior realizada em 2015 (são 300 mil m²), os presentes se esbaldaram no primeiro dia do festival, mesmo com a ausência da principal atração.

O público ainda entrava no clima quando Pablo Vittar apareceu em um dos stands do festival e provocou histeria. A Drag Queen literalmente "causou" ao subir no palco, gerando correria entre os que queriam ver a nova sensação da musica pop brasileira, que fez um show animadíssimo com direito a bateção de cabelo e muita dança ousada.

Quem também roubou a cena no primeiro dia foi a uber model brasileira Gisele Bündchen, que foi ovacionada pelo público ao aparecer e mandar uma mensagem de amor e a favor da natureza.

A modelo fez uma participação especial para falar do projeto Amazonia Live, uma parceria do Rock in Rio, Conservação Internacional (CI), Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e Instituto Socioambiental (ISA), que tem como o objetivo reflorestar a Floresta Amazônica.

Em sua primeira participação no Rock in Rio, a modelo se emocionou ao discursar, chorou e inclusive cantou ao lado de Ivete Sangalo, que subiu ao palco para interpretar a canção "Imagine", de John Lennon.

A mensagem de amor e proteção à natureza rendeu gritos de protesto do público ao presidente Michel Temer.

Logo depois, Ivete voltou ao Palco Mundo para a abertura oficial. Como era de se esperar, a "diva" brasileira, que recentemente anunciou que estava grávida de gêmeos, fez um show memorável, demonstrando a alegria e energia de sempre.

Ivete literalmente "levantou poeira" com suas músicas de sucesso, enquanto o público pulava, cantava e se rendia ao axé da cantora, que chegou a transformar a Cidade do Rock em um trio elétrico.

Além disso, a baiana levou o público à loucura ao cantar um trecho da música "Bad Romance", de Lady Gaga.

Depois foi a vez a dupla britânica Pet Shop Boys, que fez um show nostálgico com seu pop eletrônico com clássicos como "Se a vida é", "Domino Dancing" e "West End Girls".

Os ingleses também mostraram que podem continuar tão atuais como os artistas contemporâneos ao divulgar no show o material do álbum mais recente, lançado em 2016.

A dupla fechou a apresentação com a versão de sucesso do famoso cover de Elvis Presley, "Always On My Mind".

Penúltima atração do primeiro dia de Rock in Rio, os australianos da banda 5 Seconds of Summer fizeram a estreia no festival com apenas dois álbuns lançados.

A banda de rock teen, que ficou famosa após ser descoberta por um membro do grupo One Direction há apenas quatro anos, levou os presentes à loucura com seus maiores sucessos como "She Looks So Perfect", "Amnesia" e "Good Girl".

O grupo já é tido como fenômeno pop, e mesmo apesar de ser novo no cenário musical, conseguiu um lugar no palco principal do festival e não decepcionou.

Não tão esperado como as atrações principais dos outros dias de Rock in Rio, o grupo americano Maroon 5 subiu ao Palco Mundo com a missão de substituir Lady Gaga e agitar os fãs que tiveram que lidar com a frustração e decepção pela ausência da cantora.

E Adam Levine, que vestia uma camisa na qual estava escrita a frase "Amor Eterno", e seus companheiros fizeram bonito com um show cheio de músicas de sucesso, como "Moves Like Jagger", "This Love", "Sunday Morning", "Sugar", além de "Let's Dance", de David Bowie, e a versão em português e inglês de "Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

A banda da Califórnia, que já havia se apresentado em 2011, animou o primeiro dia com seu pop rock com o qual conquistou os fãs brasileiros.

O público pareceu não sentir tanto a ausência de Lady Gaga diante de um Maroon 5 disposto a cobrir o "buraco" deixado pela cantora americana.

Palco Sunset

Não menos importantes, mas talvez menos esperados, os shows do Palco Sunset também tiveram público animado, porém em menor número.

O dia começou com a apresentação do jovem britânico SG Lewis, que reuniu pouca gente devido ao forte sol sobre a Cidade do Rock.

Depois foi a vez de Céu & Boogarins, que levaram um tom de psicodelia ao palco com a voz suave da cantora e o rock dos goianos.

Já a cantora carioca Fernanda Abreu levou o funk ao RiR, com uma apresentação cheia de ritmos e dança, ao lado do Dream Team do Passinho e do Grupo Focus.

Depois foi a vez de homenagear o samba, com grandes nomes da música brasileira como Monarco, Martinho da Vila, Alcione, Jorge Aragão, Roberta Sá e Mart'nália. Os artistas encantaram o público, que dançou e cantou com os grandes sucessos nacionais, encerrando o primeiro dia do Palco Sunset em grande estilo. EFE