Medicamento criado com IA reduz em até 6 anos a idade biológica

Um medicamento desenvolvido com auxílio de inteligência artificial apresentou mudanças em marcadores associados ao envelhecimento. O resultado foi observado em um estudo com 42 pacientes que receberam o rentosertib, medicamento experimental da empresa de biotecnologia Insilico Medicine.

A análise avaliou a chamada idade biológica dos participantes por meio de seis relógios biológicos. Segundo a empresa, os pacientes que receberam o medicamento apresentaram redução de até seis anos na idade biológica média quatro semanas após a primeira dose.

Os resultados foram descritos em uma análise publicada na Nature Biotechnology, e divulgadas pela Bloomberg. Os participantes tinham doença pulmonar crônica, e o estudo faz parte de um ensaio clínico de fase 2 voltado ao tratamento da fibrose pulmonar idiopática.

O que é idade biológica?

A idade biológica é uma estimativa de como o organismo está envelhecendo. Ela é diferente da idade cronológica, calculada a partir da data de nascimento.

Os chamados relógios biológicos utilizam alterações químicas e moleculares do organismo para estimar esse processo. No estudo, foram utilizados seis métodos desenvolvidos por diferentes equipes de pesquisa.

Entre elas estavam grupos da própria Insilico Medicine, da Universidade Harvard e da Universidade de Pequim. Cada relógio utiliza métricas próprias para avaliar mudanças relacionadas ao envelhecimento.

Medicamento reduziu marcadores em seis relógios

Os pesquisadores coletaram amostras de sangue dos participantes em diferentes momentos do ensaio. O material foi analisado para identificar alterações em proteínas e outros marcadores biológicos.

Após quatro semanas, os participantes tratados com rentosertib apresentaram redução na idade biológica estimada pelos relógios utilizados na análise.

O efeito, porém, não permaneceu com a mesma intensidade durante todo o acompanhamento. Segundo a empresa, a redução observada inicialmente diminuiu posteriormente. Os participantes que receberam placebo apresentaram pouca alteração nos mesmos indicadores durante o período analisado.

Como a inteligência artificial ajudou a criar o medicamento?

A inteligência artificial foi utilizada pela Insilico Medicine em diferentes etapas do desenvolvimento do rentosertib. Primeiro, uma ferramenta analisou grandes quantidades de dados para identificar possíveis alvos relacionados ao envelhecimento. A empresa selecionou um componente considerado relevante para o processo.

Depois, outro sistema foi utilizado para projetar e aprimorar moléculas candidatas. A ferramenta realizou uma triagem virtual e sugeriu modificações para otimizar os compostos.

A estratégia faz parte de uma tentativa de utilizar IA para acelerar etapas da descoberta de medicamentos e identificar novos alvos terapêuticos.

Rentosertib ainda é um medicamento experimental

Apesar dos resultados, o rentosertib não é um medicamento aprovado para tratar o envelhecimento. O composto está sendo desenvolvido principalmente para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, uma doença pulmonar crônica e progressiva. Atualmente, o medicamento está em um ensaio clínico de fase final na China para essa finalidade.

O estudo sobre idade biológica não demonstra que o medicamento faça as pessoas viverem mais ou reverta o envelhecimento clínico. Também não permite concluir que a redução nos relógios biológicos resulte em benefícios de saúde no longo prazo.

A análise teve uma amostra pequena, com apenas 42 pacientes, e avaliou alterações durante um período limitado. Por isso, os resultados ainda precisam ser confirmados em grupos maiores e com acompanhamento mais prolongado.

O próprio Alex Zhavoronkov, CEO da Insilico Medicine, afirmou que os resultados são preliminares e que os efeitos de longo prazo ainda são desconhecidos.

A empresa pretende realizar análises semelhantes em outros medicamentos de seu portfólio. A estratégia busca investigar se alguns tratamentos desenvolvidos para doenças relacionadas à idade também podem produzir alterações em marcadores de envelhecimento.