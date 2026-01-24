Mais de 700 artistas se unem em protesto global contra abusos da IA

Scarlett Johansson e mais de 700 artistas se unem em manifesto contra abusos da IA (Getty Images)
Redatora
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08h57.
Um grupo formado por mais de 700 profissionais da indústria criativa dos Estados Unidos, entre eles Scarlett Johansson, Cate Blanchett e Joseph Gordon-Levitt, assinou uma campanha em protesto contra práticas de grandes empresas de tecnologia no uso de obras protegidas por direitos autorais em sistemas de inteligência artificial.
A mobilização ocorre enquanto governos dos Estados Unidos e da Europa discutem regulações para os dados usados no treinamento de IA. O grupo defende que o uso não autorizado de conteúdos criativos por sistemas automatizados não representa inovação, mas violação de direitos.
“Roubar nosso trabalho não é inovação. Não é progresso. É roubo – pura e simplesmente", disse em comunicado divulgado pela revista Variety.
O manifesto afirmou que o uso de obras sem permissão compromete o futuro do setor criativo americano, que movimenta cinema, TV, música, literatura, mídia digital e gera milhões de empregos. O texto aponta que diversas plataformas de IA têm utilizado esse conteúdo sem autorização, compensação ou transparência, o que ameaça diretamente os direitos dos criadores.
A campanha destacou que algumas empresas de IA já firmaram acordos de licenciamento e defende esse caminho como modelo a ser seguido. Os signatários afirmam que é possível garantir o desenvolvimento tecnológico sem comprometer a proteção autoral.
O movimento reforçou ainda que o ecossistema criativo dos Estados Unidos é uma referência mundial, mas que vem sendo explorado por empresas apoiadas por fundos privados e investidores, que ignoram as leis de direitos autorais.
Scarlett Johansson já esteve no centro de polêmicas relacionadas à IA. Em 2024, a atriz criticou publicamente o uso de sua imagem em um vídeo gerado por inteligência artificial e moveu ação judicial contra um aplicativo que utilizou sua voz e aparência sem autorização.
Além disso, a artista condenou o uso de sua voz do filme "Ela" (Her) como inspiração para o chatbot Sky, da OpenAI.
Cate Blanchett também tem se posicionado sobre o tema. No ano anterior, a artista e Joseph Gordon-Levitt integraram um grupo de 400 artistas que assinaram carta aberta ao governo dos EUA pedindo a preservação dos direitos autorais frente ao avanço da IA.