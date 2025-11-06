Amazon mostra como a inteligência artificial já está redefinindo o trabalho

A IA deixou de ser uma aposta de futuro para se tornar o presente das grandes empresas. A Amazon é um exemplo claro dessa virada. Ao divulgar seus resultados trimestrais, a companhia registrou lucro recorde e crescimento de 20% em sua divisão de computação em nuvem, a AWS. As informações foram retiradas do Business Insider.

O CEO Andy Jassy atribuiu o desempenho à força da demanda global por soluções de IA. O recado foi claro: a Amazon quer liderar não apenas o comércio eletrônico, mas também a revolução da inteligência artificial corporativa.

Ainda que a Amazon Web Services cresça em ritmo menor do que Azure e Google Cloud, continua dominando em escala e infraestrutura, sustentando o avanço das ferramentas generativas e preditivas que alimentam empresas do mundo todo.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Mais do que números, os resultados mostram uma transição estrutural: a IA está moldando a forma como empresas operam, inovam e tomam decisões. Cada avanço tecnológico amplia a capacidade de análise, reduz gargalos e transforma dados em estratégia.

Na Amazon, essa revolução já está em curso. Modelos de IA são aplicados à gestão de estoques, à previsão de demanda, à logística e até à criação de produtos.

O resultado é um ecossistema em que eficiência e inteligência caminham juntas, permitindo à empresa operar com mais precisão, agilidade e rentabilidade.

“A geração atual de IA é a tecnologia mais transformadora desde a internet”, afirmou a diretora de Recursos Humanos da Amazon. “Ela está permitindo que as empresas inovem mais rápido do que nunca.”

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

A declaração resume a nova mentalidade das companhias líderes: não se trata apenas de adotar ferramentas, mas de redefinir processos e preparar pessoas para um ambiente em que humanos e máquinas colaboram em escala.

Para os profissionais, a lição é direta. Dominar a inteligência artificial, seja para interpretar dados, automatizar tarefas ou criar soluções baseadas em algoritmos, é o que diferencia quem acompanha a mudança de quem a lidera.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL