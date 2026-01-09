Como a IA está ajudando profissionais a treinar inteligência emocional

Em meio à corrida tecnológica para integrar inteligência artificial ao dia a dia do trabalho, a perda das habilidades humanas que fazem equipes funcionarem um desafio silencioso vem preocupando líderes e gestores.

Comunicação, empatia, escuta ativa, adaptabilidade e inteligência emocional estão se tornando competências escassas e, ao mesmo tempo, mais valiosas do que nunca.

Segundo Phil Friedman, CEO da Computer Generated Solutions, a maior lacuna de desempenho que ele presenciou em mais de 40 anos de carreira não está relacionada à falta de conhecimento técnico, mas à ausência de preparo para lidar com conversas difíceis, conflitos e situações de alta carga emocional — tudo aquilo que exige inteligência emocional aguçada. As informações foram retiradas de Fast Company.

IA como simulador de conversas difíceis

A boa notícia é que novas ferramentas com IA estão mudando esse cenário, oferecendo a possibilidade de treinar habilidades socioemocionais em ambientes virtuais realistas e sem riscos.

Trata-se dos simuladores de conversas baseados em IA. Funcionam como um simulador de voo — mas, em vez de treinar pilotos, ajudam profissionais a ensaiar conversas de alta carga emocional com avatares que reagem em tempo real.

Se o usuário comunica uma má notícia com empatia, o personagem virtual suaviza sua reação. Se a abordagem é ríspida ou evasiva, o avatar reage com resistência. Não há roteiro fixo, tudo depende da postura, da entonação, das palavras e da linguagem corporal do profissional.

Esse tipo de prática permite desenvolver o que Friedman chama de “memória muscular emocional”, ou seja, a capacidade de reagir com confiança e clareza em situações imprevisíveis do dia a dia.

O futuro do trabalho ainda é humano

Mesmo com todos os avanços tecnológicos, habilidades humanas continuam definindo o sucesso profissional.

Um estudo citado por Friedman mostra que uma gigante da tecnologia demitiu 8 mil pessoas em uma automação de processos via IA — e, pouco tempo depois, precisou recontratar o mesmo número de funcionários, agora com foco em criatividade, comunicação e liderança.

