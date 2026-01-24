Pop

Carminha, a gata atriz: quem é a felina premiada por 'O Agente Secreto'

O 'O Agente Secreto' representou estreia de Carminha como atriz

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, conquistou não só dois Globos de Ouro como também prêmio Golden Beast, dedicado à gata Carminha. (Reprodução/Instagram)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 12h54.

Última atualização em 24 de janeiro de 2026 às 13h13.

Carminha, gata que interpreta a personagem de dois rostos Liza e Elis no filme 'O Agente Secreto', foi reconhecida ao receber o prêmio “Golden Beast” do The New York Film Festival. O prêmio é um reconhecimento inusitado para animais que se destacam em grandes produções e foi celebrado pelo diretor Kleber Mendonça Filho como um "prestigiado reconhecimento". É a primeira vez que um animal brasileiro leva a categoria.

Carminha é uma gata vira-lata de pelagem preta e branca, conhecida popularmente como estilo “frajola”. Há seis anos, foi adotada pela especialista em comportamento animal Kamila Alves, com quem vive atualmente ao lado de outros cinco gatos.

Segundo a tutora, o temperamento foi decisivo para a escolha da felina no elenco. Carminha se destaca por ser dócil, curiosa e receptiva. Ela também é bem aberta ao contato humano, características necessárias para as gravações.

Efeito de dois rostos

'O Agente Secreto': felina Carminha interpretou Liza e Elis (Vitrine Filmes/Divulgação)

Para criar o efeito de "duas caras" visível no filme, a produção de 'O Agente Secreto' utilizou técnicas de CGI (imagens geradas por computador). Pontos de marcação foram aplicados no pelo de Carminha para permitir que a equipe de pós-produção fizesse a duplicação digital de seu focinho.

Carminha não passou por adestramento tradicional. Sua tutora, Kamila Alves utilizou reforço positivo com petiscos para guiar a gata de forma natural. 

