Carminha, a gata atriz: quem é a felina premiada por 'O Agente Secreto'

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, conquistou não só dois Globos de Ouro como também prêmio Golden Beast, dedicado à gata Carminha. (Reprodução/Instagram)
Colaboradora
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 12h54.
Última atualização em 24 de janeiro de 2026 às 13h13.
Carminha, gata que interpreta a personagem de dois rostos Liza e Elis no filme 'O Agente Secreto', foi reconhecida ao receber o prêmio “Golden Beast” do The New York Film Festival. O prêmio é um reconhecimento inusitado para animais que se destacam em grandes produções e foi celebrado pelo diretor Kleber Mendonça Filho como um "prestigiado reconhecimento". É a primeira vez que um animal brasileiro leva a categoria.
Carminha é uma gata vira-lata de pelagem preta e branca, conhecida popularmente como estilo “frajola”. Há seis anos, foi adotada pela especialista em comportamento animal Kamila Alves, com quem vive atualmente ao lado de outros cinco gatos.
Segundo a tutora, o temperamento foi decisivo para a escolha da felina no elenco. Carminha se destaca por ser dócil, curiosa e receptiva. Ela também é bem aberta ao contato humano, características necessárias para as gravações.
Carminha não passou por adestramento tradicional. Sua tutora, Kamila Alves utilizou reforço positivo com petiscos para guiar a gata de forma natural.