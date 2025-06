Os ‘vídeos mais realistas’ da internet estão sendo gerados por essa IA avançada do Google

Uma nova geração de ferramentas baseadas em inteligência artificial está encurtando a distância entre texto e imagem. Agora, é possível escrever uma cena e vê-la convertida em vídeo – com paisagens (quase) reais, movimentos naturais e trilha sonora – como se tivesse saído direto de um estúdio de cinema.

Essa é a proposta do Google Veo 3, ferramenta de inteligência artificial que promete mudar a forma como os vídeos são produzidos e que chegou em maio no Brasil.

Anunciado no Google I/O 2025 e agora liberado para testes em diversos países, o Veo 3 representa um salto em relação a outras IAs generativas.

Isso porque ele transforma comandos de texto em vídeos com resolução de até 1080p, 60 quadros por segundo e duração de até 60 segundos. Ou seja: vídeos criados do zero, com altíssima qualidade (e realismo) com roupas palavras.

Escreva o que você quer e ele cria

Mais do que imagens em movimento, o modelo consegue aplicar efeitos visuais, sincronizar áudio, gerar falas de personagens e criar cenas coerentes, tudo com um nível de realismo que surpreende até os profissionais da área.

O modelo é capaz de produzir vídeos a partir de descrições simples, como uma menina andando de bicicleta numa estrada de terra ao pôr do sol, mas também entende comandos mais elaborados, com estilos cinematográficos ou técnicas específicas de gravação.

A expectativa é que, em breve, o Veo 3 incorpore os recursos do Veo 2 (como falas com voz realista e sons ambientes) tornando a experiência ainda mais imersiva.

Uma revolução para criadores, publicitários e agências

Para Miguel Lannes Fernandes, diretor de inteligência artificial da EXAME, o impacto do Veo 3 será profundo, sobretudo na indústria criativa. “Você consegue criar a sua história a partir do seu comando. Você escreve o que você quer e ele é capaz de criar”, diz.

A chegada do Veo 3 deve facilitar a vida de quem produz conteúdo em vídeo para redes sociais, publicidade ou projetos institucionais.

"A principal transformação vai ser na vida dos profissionais que trabalham com produção de conteúdo em vídeo: publicidade, marketing, criação de campanhas" Miguel Lannes Fernandes, diretor de inteligência artificial da EXAME

Com a ferramenta, criadores conseguem gerar versões de um mesmo vídeo em segundos, testando estilos, narrativas e enquadramentos com custo quase zero. Isso representa economia de tempo e recursos, sem abrir mão da criatividade humana.

Ainda assim, a IA não substitui o trabalho de roteiristas, editores ou diretores criativos.

“Alguém vai ter que dar o prompt, analisar a resposta, gerar vários vídeos e escolher o melhor. Ele acelera a produção, mas não substitui o profissional que dá sentido ao conteúdo”, diz Miguel.

Mais vídeos curtos, mais canais, mais competição

O Veo 3 pode impulsionar uma nova onda de produção independente, com criadores capazes de lançar canais inteiros sem câmera, elenco ou locação.

"Provavelmente teremos mais canais no YouTube, mais vídeos no Instagram baseados nesse tipo de tecnologia" Miguel Lannes Fernandes, diretor de inteligência artificial da EXAME

